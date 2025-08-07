Descoperire care rescrie istoria umanității: Unelte vechi de 1,5 milioane de ani ale une specii umane necunoscute

O echipă internațională de cercetători a anunțat descoperirea unor unelte de piatră datate între 1,04 și 1,48 milioane de ani în insula indoneziană Sulawesi, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista Nature. Artefactele ar fi fost create de o specie umană arhaică, încă necunoscută, care a ajuns în regiune cu sute de mii de ani înainte de apariția speciei Homo sapiens.

Uneltele – șapte la număr – au fost realizate din cremene prin tehnici rudimentare de cioplire și prezintă indicii de utilizare repetată. Potrivit cercetătorilor, ele ar fi servit la tăiere, răzuire sau prelucrarea materialelor vegetale.

Cea mai veche urmă umană cunoscută anterior pe Sulawesi era un fragment de maxilar superior datat la doar 25.000 de ani, iar cele mai vechi unelte de piatră descoperite anterior pe insulă aveau aproximativ 194.000 de ani.

Autorii studiului spun că nu pot identifica exact ce specie a produs aceste unelte, dar este posibil să fi fost Homo erectus sau o specie apropiată de Homo floresiensis, supranumit „hobbitul”.

Descoperirea rescrie calendarul prezenței umane în Wallacea și sugerează migrații mult mai timpurii și complexe în această regiune decât se credea până acum.