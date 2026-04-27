Dezvăluire. Monetăria SUA folosește aurul cartelurilor de droguri pe care îl declară drept american

Monetăria SUA transformă aurul cartelurilor de droguri în aur „curat american”, a arătat o investigație a publicației The New York Times.

Aceasta a demonstrat că monedele de aur ale Statelor Unite pot conține metal din America Latină și Africa, unde extracția este asociată cu criminalitatea și conflictele.

Jurnaliștii americani au mai stabilit că aurul care provine din sursele menționate trece prin mai mulți intermediari, inclusiv case de amanet. Acest lucru îngreunează monitorizarea și face aproape imposibilă aflarea originii.

În final, aurul este folosit pentru fabricarea monedelor din SUA, fiind declarat drept „curat american”.