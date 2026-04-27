Dezvăluire. Monetăria SUA folosește aurul cartelurilor de droguri pe care îl declară drept american

Monetăria SUA folosește aurul cartelurilor de droguri și din diferite zone de conflict. Aurul trece prin mai mulți intermediari, își pierde originea și apoi este declarat de Monetărie drept american. Dezvăluirile au fost făcute în urma unei investigații jurnalistice.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
27 apr. 2026, 10:12, Economic

Monetăria SUA transformă aurul cartelurilor de droguri în aur „curat american”, a arătat o investigație a publicației The New York Times.

Aceasta a demonstrat că monedele de aur ale Statelor Unite pot conține metal din America Latină și Africa, unde extracția este asociată cu criminalitatea și conflictele.

Jurnaliștii americani au mai stabilit că aurul care provine din sursele menționate trece prin mai mulți intermediari, inclusiv case de amanet. Acest lucru îngreunează monitorizarea și face aproape imposibilă aflarea originii.

În final, aurul este folosit pentru fabricarea monedelor din SUA, fiind declarat drept „curat american”.

Recomandarea video

Sondaj: Unde petreci minivacanța de 1 Mai?
G4Media
Ilie Bolojan pune presiune pe Parlament: 9 legi decisive pentru a nu pierde miliardele din PNRR
Gandul
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Cancan
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport
Răsturnare de situație în dosarul judecătoarei drogate Ana Maria Chirilă. Tocmai argumentele pentru care fostul soț vrea s-o despartă de copii ar putea să-i aducă o pedeapsă penală mai blândă
Libertatea
Cu ce ar trebui să înlocuim carnea de porc. Soluția de compromis a medicului Vlad Ciurea
CSID
Incidente alarmante cu șoferi seniori. Șofer de 70 de ani răstoarnă mașina în Pitești, altul de 75 merge 22 de KM pe contrasens
Promotor