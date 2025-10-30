Diplomați europeni avertizează Israelul: Decizia de a bloca vizitele Crucii Roșii în închisori, „o greșeală gravă”

Diplomați și ambasadori europeni la Tel Aviv au avertizat joi că decizia ministrului israelian al Apărării, Yisrael Katz, de a bloca accesul Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) în închisorile israeliene reprezintă „o greșeală gravă” și o încălcare a normelor umanitare internaționale.

Potrivit postului public israelian de televiziune, un ambasador european a declarat că „Crucea Roșie este singurul organism recunoscut legal, conform Convențiilor de la Geneva, pentru monitorizarea condițiilor de detenție în situații de conflict”.

Diplomatul a subliniat că organizația este o parte neutră, specializată în protejarea drepturilor deținuților, având o experiență vastă în acest domeniu, scrie agenția WAFA.

El a amintit că Israelul nu a permis Crucii Roșii să viziteze deținuții din Gaza în ultimii doi ani și a adăugat: „Nu știm ce s-a schimbat în decizia lui Katz, dar pare o continuare a aceleiași politici, ceea ce este extrem de îngrijorător.”