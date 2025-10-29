Prima pagină » Știri externe » Directorul Air India promite reforme majore după prăbușirea avionului soldată cu 260 de morți

Campbell Wilson, directorul executiv al companiei Air India, a promis miercuri schimbări în practicile interne ale companiei, în primele sale declarații publice după prăbușirea unui avion în iunie care a ucis 260 de victime.
Foto: Hepta
Radu Mocanu
29 oct. 2025, 13:41, Știri externe

„Întotdeauna căutăm modalități prin care putem să ne îmbunătățim constant. Anul acesta va fi destul de provocator din punct de vedere al afacerilor. De asemenea, colaborăm strâns cu anchetatorii”, a declarat Wilson în cadrul unei conferințe de aviație, desfășurată la New Delhi.

Compania s-a confruntat cu o criză de imagine și cu investigații extinse în urma accidentului aviatic produs în orașul Ahmedabad, în care un Boeing Dreamliner s-a prăbușit la scurt timp după decolare.

De asemenea, autoritățile indiene au descoperit o serie de abateri grave precum avioane operate fără verificarea echipamentelor de urgență, piese de motor neverificate sau schimbate la timp, documente falsificate și deficiențe în gestionarea echipajelor.

Air India se confruntă și cu alte dificultăți, printre care livrări întârziate de aeronave și restricții de spațiu aerian din cauza tensiunilor cu Pakistan, Wilson precizând: „Restricțiile de spațiu aerian reprezintă o provocare pentru punctualitate”.