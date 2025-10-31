Prima pagină » Știri externe » Tragedia Air India: Compania cere 1.1 miliarde de dolari de la proprietarii săi după accidentul de la Ahmedabad

Compania aviatică Air India a solicitat sprijin financiar de 1.1 miliarde de dolari de la proprietarii săi, companiile Tata Sons și Singapore Airlines, pentru a-și consolida operațiunile și serviciile, pe fondul tragediei aviatice din luna iunie, anunță Bloomberg.
Sursa: X
Radu Mocanu
31 oct. 2025, 06:19, Știri externe

Air India,Solicitarea include fonduri pentru modernizarea sistemelor și serviciilor Air India și pentru dezvoltarea propriilor departamente de inginerie și întreținere, întrucât compania se confruntă cu dificultăți financiare majore.

Air India este deținută în proporție de 74,9% de Tata Group, restul aparținând Singapore Airlines, iar sprijinul financiar va fi proporțional cu ponderea fiecărui acționar.

Nu s-a stabilit încă dacă ajutorul va fi acordat sub formă de împrumut fără dobândă sau capital propriu.

Sprijinul solicitat va permite companiei să dezvolte propriile capacități de inginerie și întreținere, inclusiv construcția de hangare la aeroporturi cheie, și să îmbunătățească serviciile din aeroport.

Dificultățile operatorului s-au accentuat după tragedia de pe 12 iunie, când un Boeing 787 Dreamliner s-a prăbușit la decolare din Ahmedabad, provocând moartea a 260 de persoane.