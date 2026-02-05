Alertă după un incident la un avion Air India plecat din Londra

Incidentul a atras atenția regulatorilor, mai ales că operatorul aerian se află deja sub presiune după accidentul aviatic major din anul 2025.

Potrivit unei scrisori trimise de Autoritatea britanică pentru Aviație Civilă (CAA), Air India trebuie să ofere, în termen de o săptămână, explicații detaliate despre incident. În caz contrar, britanicii iau în calcul măsuri de reglementare care ar putea viza compania și flota sa de aeronave.

Solicitarea face parte din procedurile standard de siguranță. „Este o practică obișnuită ca autoritățile să ceară informații după un incident aeronautic, în cadrul procedurilor de asigurare a siguranței zborului”, au transmis oficialii britanici, citați de Reuters.

Ce problemă a fost descoperită

Incidentul a fost semnalat după aterizarea avionului în India. Pilotul a raportat un posibil defect la comutatorul care controlează alimentarea cu combustibil a motoarelor, un element esențial pentru funcționarea aeronavei.

Autoritățile indiene au menționat că echipajul a observat încă din Londra că sistemul nu a rămas fixat în poziția „run” (funcționare) la două încercări succesive de pornire a motoarelor. La a treia încercare, sistemul a funcționat normal, iar echipajul a decis să continue zborul spre India.

Londra solicită clarificări

Ulterior, verificările tehnice au arătat că sistemul funcționa corespunzător, însă autoritățile britanice au cerut detalii suplimentare despre modul în care aeronava a fost declarată sigură pentru zbor. O defecțiune a acestui sistem ar fi putut afecta alimentarea cu combustibil a motoarelor și, implicit, siguranța zborului.

Britanicii au solicitat companiei indiene să prezinte „un raport detaliat privitor la toate operațiunile de mentenanță realizate pentru a asigura aeronavigabilitatea aeronavei”.

Verificări la întreaga flotă

Într-un comunicat oficial, Air India a anunțat că a realizat verificări suplimentare la comutatoarele de combustibil ale tuturor aeronavelor sale Boeing 787 și că nu au fost descoperite probleme. Compania operează în prezent 33 de avioane din acest model.

Totuși, autoritățile britanice cer și o analiză completă a cauzelor incidentului, precum și un plan de prevenție pentru a evita situații similare în viitor.

Air India, sub controale stricte după tragedia din 2025

Verificările sunt cu atât mai stricte cu cât sistemele de alimentare cu combustibil au fost implicate și în accidentul din 2025 al unui Dreamliner Air India, produs în statul Gujarat. În accidentul aviatic au murit 260 de persoane. Tragedia a determinat intensificarea supravegherii tehnice asupra companiei și a procedurilor sale de siguranță.

Air India este unul dintre cei mai mari operatori aerieni din țară și aparține grupului Tata, care a preluat controlul companiei de la statul indian în 2022. Compania operează zboruri interne și internaționale, inclusiv zboruri continentale spre Europa, SUA și Asia.