Doar patru din zece germani au ieșit la pensie la vârsta legală / Restul – anticipat

Fondul German de Asigurări de Pensii înaintează un raport anual din care reiese că doar patru din zece germani care s-au pensionat în 2024 au lucrat până la 66 de ani, vârsta legală de pensionare.

Potrivit analizei, aproximativ 937.000 de persoane au primit pensie pentru limită de vârstă, pentru prima dată, în 2024. Dintre aceștia, doar 378.000 de germani au muncit până la 66 de ani. 559.000 s-au pensionat anticipat.

Vârsta medie de pensionare a crescut din 2000 până acum

Potrivit regulamentului Fondului German de Asigurări de Pensii, angajații care au contribuit cel puțin 35 de ani la fondul de pensii au dreptul să se pensioneze începând cu 63 de ani, dar pierd 0,3 puncte procentuale din pensie pentru fiecare lună lipsă până la vârsta limită.

Cei care au contribuit timp de 45 de ani, pot să iasă la pensie la 64 de ani, fără diminuarea pensiei.

De asemenea, 64.900 de germani cu handicap sever au ieșit la pensie în 2024, cu sau fără reduceri.

Potrivit raportului, vârsta medie de pensionare în 2024 a fost de 64,7 ani, în condițiile în care, în 2000, vârsta ieșirii la pensie era 62,3 ani.

Și Germania, pe lângă alte țări, vrea să crească vârsta de pensionare

Germania se numără printre țările care are programată o creștere a vârstei de pensionare până la 67 de ani până în 2031.

Cancelarul Friedrich Merz are, însă, alte planuri. El se gândește la un plan care să stimuleze oamenii să muncească și mai mult, propunându-le o „pensie activă”, adică să muncească șidupă ce au atins vârsta de pensionare, lucrur pentru care vor primi până la 2.000 de euro peste salariul lunar, scutiți de taxe.

Date oficiale arată că, în Germania, la 1 iulie 2025, erau 21,4 milioane de pensionari, cu aproape 200.000 mai mulți decât în anul anterior.