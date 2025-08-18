Țara din Europa care-și obligă cetățenii să muncească până cad din picioare

Parlamentul danez a adoptat o lege care prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare la 70 de ani până în anul 2040.

Sub incidența acestei legi cad toate persoanele născute după 31 decembrie 1970.

Acum, vârsta de pensionare în Danemarca este de 67 de ani, însă noua lege prevede ca, până în 2030, aceasta să crească la 68 de ani, până în 2035 la 69 de ani, iar până în 2040 – la 70 de ani.

Legea a fost adoptată cu 81 de voturi pentru și 21 împotrivă – un vot pentru care societatea daneză este revoltată.

„Când îi întrebăm pe lucrători, majoritatea, adică 75%, sunt împotriva acestei creșteri”

Sindicatele și muncitorii, în special cei cu activitate fizică susținută, au criticat dur măsura, pe care au catalogat-o inechitabilă și dificil de suportat din punct de Vedere fizic și social.

Mette Frederiksen, prim-ministrul social-democrat al Danemarcei, s-a declarat împotriva acestei creșteri automate de câte un an la cinci ani: „Nu mai credem că vârsta de pensionare ar trebui crescută automat. Nu poți continua să spui că oamenii trebuie să lucreze cu un an în plus”.

„Există un fel de consens între partide că trebuie să creștem vârsta de pensionare de stat pentru a face față creșterii costurilor sistemului de pensii de stat”, a declarat Heidi Karjalainen, economist la Institutul pentru Studii Fiscale din această țară care se confruntă cu o îmbătrânire accentuată a populației.

„Când îi întrebăm pe lucrători, majoritatea, adică 75%, sunt împotriva acestei creșteri”, spune Damoun Ashournia, economist-șef la Confederația Sindicală Daneză.

„Își fac griji că nu vor putea lucra până la vârsta de pensionare”

„Își fac griji că nu vor putea lucra până la vârsta de pensionare, când va ajunge la 68 de ani. Cu cât crește vârsta de pensionare la stat, din punct de vedere psihologic, oamenii consideră o persoană de 65 de ani și una de 70 de ani ca fiind tipuri de oameni foarte diferite”, spune ea.

Ashournia este, de altfel, un avocat extrem de vocal al oamenilor, atunci când vine vorba de echitate socială: „Nu putem continua să creștem vârsta de pensionare la nesfârșit, pentru că devine nerealist ca lucrătorii să lucreze atât de mult timp”, spune ea.

În sistemul danez, o pensie medie este de 2.417 euro pe lună. Acesta permite combinarea pensiei de stat cu scheme de ocupație privată, ceea ce le permite pensionarilor să acumuleze sume considerabile de bani.

Până una-alta, oamenii încă ies la pensie la 67 de ani, dar asta se va schimba până în 2040, potrivit legii adoptate în Parlamentul Danez.