Donald Trump se implica în operațiunea de căutare a unei femei de 84 de ani

Președintele Donald Trump a anunțat că a vorbit cu jurnalista Savannah Guthrie despre dispariția mamei sale, Nancy Guthrie. Trump a mai transmis pe rețeaua Truth Social că a cerut tuturor forțelor de ordine să se implice în operațiunea de căutare a femeii.

„Am vorbit cu Savannah Guthrie și am anunțat-o că solicit tuturor forțelor de ordine federale și forțelor de ordine locale să fie la dispoziția familiei imediat. Implementăm toate resursele pentru a o aduce acasă pe mama ei în siguranță. Rugăciunile națiunii noastre sunt alături de ea și familia ei”, a scris Donald Trump pe propria rețea de socializare.

Familia jurnalistei: „Suntem gata să discutăm”

Savannah Guthrie și frații ei au publicat miercuri un mesaj video emoționant, cerând celor care o țin pe mama lor, Nancy Guthrie, să ofere dovezi că este în viață. Asta deoarece anchetatorii din Tucson, Arizona, continuă să trateze dispariția femeii în vârstă de 84 de ani ca pe o răpire. Mesajul familiei a fost „Suntem gata să discutăm” și a venit ca urmare a apariției unei cereri de răscumpărare. Totuși, oficialii spun că solicitarea este evaluată și nu se știe dacă este reală.

Nancy Guthrie a fost văzută ultima dată la domiciliul ei din Tucson sâmbătă seara, pe 31 ianuarie 2026. Dispariția ei a fost anunțată a doua zi. Autoritățile spun că dovezile de la reședința femeii sugerează că a fost luată din casă împotriva voinței sale.

Savannah Guthrie este o jurnalistă de radio și televiziune. Ea a devenit cunoscută în 2007 atunci când a fost corespondentă la Casa Albă. A fost prezentatoare pentru NBC News. Ca membră a echipei Today de la NBC a câștigat un premiu Emmy pentru cea mai bună emisiune matinală în 2020.