O fată în vârstă de 15 ani a fost răpită, sechestrată și torturată într-un subsol din sudul orașului Lyon. În urma incidentului, patru minori au fost arestați.
Lyon: O adolescentă a fost răpită și torturată. Patru persoane au fost arestate
Sursa foto: Unsplash
Radu Mocanu
27 ian. 2026, 23:01, Știri externe

Incidentul a avut loc în localitatea Oullins-Pierre-Bénite din sudul orașului Lyon. Autoritățile au anunțat că victima era împreună cu fostul prieten când a fost atacată de băiat și alte trei fete cu vârste între 14 și 17 ani, informează Le Figaro. 

După ce a fost atacată, victima a fost dusă într-un subsol, unde una dintre adolescente a înjunghiat-o în coapsă cu un cuțit, o alta a stropit-o cu conținutul unui stingător, provocându-i arsuri grave, iar apoi grupul a dezbrăcat-o și i-a provocat mai multe tăieturi pe spate.  

Fata a reușit să scape și a fost găsită luni dimineață. Poliția a identificat rapid doi dintre agresori, care au fost arestați luni dimineață în apartamentul unde fusese dusă adolescentă. Ceilalți doi minori, inclusiv fostul iubit, au fost arestați în aceeași seară. 

Cei patru vor fi prezentați miercuri Parchetului pentru minori din Lyon.

