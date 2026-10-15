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Două nave s-au scufundat lângă Strâmtoarea Ormuz, după atacuri cu proiectile. Iranul intensifică presiunea în regiune

Două nave comerciale s-au scufundat în apropierea Strâmtorii Ormuz, după ce au fost lovite de proiectile în incidente separate.
Două nave s-au scufundat lângă Strâmtoarea Ormuz, după atacuri cu proiectile. Iranul intensifică presiunea în regiune
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
15 oct. 2026, 11:49, Știri externe
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O navă portcontainer și un vrachier (cargou destinat transportului mărfurilor solide vrac, n.e.) s-au scufundat în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit informațiilor transmise miercuri, 14 octombrie, de autorități și surse din domeniul securității maritime, citate de Reuters. Cele două nave au fost lovite în incidente diferite. Una dintre ele fusese atacată încă din septembrie, dar scufundarea a fost confirmată acum.

O navă cu 21 de marinari la bord s-a scufundat după ce a luat foc

Nava portcontainer GFS Pride, înregistrată sub pavilionul Singapore, a fost lovită de un proiectil în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz. Vasul, cu o capacitate de 2.824 de containere standard de 20 de picioare, a suferit avarii și a izbucnit un incendiu la bord.

Autoritatea Maritimă și Portuară din Singapore a confirmat ulterior scufundarea navei. Toți cei 21 de membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță, fără să fie raportate persoane rănite. „Aceste atacuri sunt neprovocate, nejustificabile și reprezintă o încălcare a dreptului internațional”, a transmis autoritatea din Singapore, exprimându-și îngrijorarea față de atacurile repetate asupra navelor comerciale.

A doua navă fusese lovită în septembrie. Un marinar a murit

Într-un incident separat, vrachierul Cape Dao, înregistrat sub pavilionul Antigua și Barbuda, s-a scufundat în apropierea strâmtorii. Nava fusese lovită de un proiectil pe 23 septembrie, potrivit datelor Organizației Maritime Internaționale, agenție specializată a ONU. Un membru al echipajului a murit în urma atacului, iar ceilalți marinari au fost evacuați imediat după incident.

Datele analizate de Reuters arată că GFS Pride și Cape Dao sunt a doua și a treia navă scufundată de la începutul războiului dintre Statele Unite și Iran, la 28 februarie 2026. Prima a fost Safeen Prestige, navă portcontainer sub pavilion maltez, lovită de un proiectil în martie și scufundată ulterior la nord de Strâmtoarea Ormuz.

Iranul își schimbă tactica. Nu mai sunt vizate doar petrolierele

Atacurile asupra navelor comerciale din zona Ormuz s-au intensificat în ultimele zece zile. Teheranul afirmă că își intensifică operațiunile ca reacție la blocada americană asupra porturilor iraniene și la sancțiunile mai dure introduse luna trecută.

Doi înalți oficiali iranieni au declarat pentru Reuters că Iranul utilizează tot mai mult tactici noi împotriva navelor care traversează strâmtoarea. Potrivit acestora, obiectivul este menținerea prețurilor petrolului la niveluri ridicate și influențarea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Deși petrolierele au reprezentat unele dintre principalele ținte ale confruntărilor, atacurile afectează tot mai mult și navele portcontainer sau cele care transportă mărfuri vrac. Compania de gestionare a riscurilor maritime MARISKS avertizează că ultimele incidente confirmă extinderea pericolului asupra transportului comercial, dincolo de sectorul petrolier.

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