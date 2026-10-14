Navă cu peste 2.500 de containere, scufundată în Strâmtoarea Ormuz. Iranul susține că a lovit o mină marină

Nava GFS Pride, sub pavilionul Singapore, s-a scufundat după un incident produs marți în Strâmtoarea Ormuz. Cei 21 de membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță, fără să fie raportate persoane rănite.

Potrivit The Jerusalem Post, nava a fost lovită de un proiectil, a suferit avarii și a fost cuprinsă de flăcări.

GFS Pride avea o capacitate de transport de 2.824 TEU, unitate de măsură echivalentă cu un container standard de aproximativ șase metri.

Iranul susține că nava a lovit o mină marină

Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice – structură militară de elită a Iranului – a anunțat miercuri că nava, care transporta peste 2.500 de containere s-a scufundat la sud de Strâmtoarea Ormuz, după ce a lovit o mină marină și a luat foc. Înființați în 1979, după Revoluția Islamică, Gardienii Revoluției au rolul de a proteja regimul iranian, iar marina acestora este distinctă de marina militară obișnuită a Iranului.

Autoritățile iraniene susțin că vasul încercase să traverseze zona pe o rută „neautorizată și periculoasă”, în apropierea coastelor Omanului.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu o navă de mari dimensiuni, puternic înclinată într-o parte, din care se ridicau coloane de fum negru. Navele comerciale și pescarii din zonă au fost avertizați asupra pericolului reprezentat de containerele care plutesc pe apă.

O altă navă s-a scufundat în apropierea strâmtorii

Nava de transport mărfuri vrac Cape Dao, sub pavilionul Antigua și Barbuda, s-a scufundat în apropierea Strâmtorii Ormuz, după ce fusese lovită de un proiectil pe 23 septembrie. Un membru al echipajului a murit, iar ceilalți marinari au fost evacuați.

Autoritățile din Singapore au anunțat și avarierea unei alte nave portcontainer, GFS Giselle, lovită miercuri de un proiectil. Vasul a reușit să ajungă într-o zonă sigură, folosind propriile mijloace de propulsie. Toți cei 22 de membri ai echipajului sunt în siguranță.

Atacurile asupra navelor comerciale s-au înmulțit

Incidentele maritime din Strâmtoarea Ormuz s-au înmulțit în ultimele zece zile. Cel puțin cinci incidente care au implicat petroliere și alte nave comerciale au fost raportate în decursul ultimelor 48 de ore, potrivit informațiilor din domeniul securității maritime.

Doi oficiali iranieni de rang înalt au declarat pentru Reuters că Teheranul a început să utilizeze noi tactici împotriva navelor care nu respectă restricțiile impuse de Iran. Gardienii Revoluției folosesc acum ambarcațiuni mici, cu observatori neînarmați, pentru a identifica posibile ținte, după ce Statele Unite au distrus o mare parte din sistemele radar ale Iranului.

otodată, Teheranul intenționează să extindă atacurile dincolo de Strâmtoarea Ormuz, spre Golful Oman și apele din apropierea Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale. Înaintea războiului început pe 28 februarie, aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate tranzita această zonă.

Marina armatei iraniene a anunțat marți desfășurarea unor unități militare într-o nouă formație la est de Strâmtoarea Ormuz, precum și în Marea Oman și Marea Arabiei, pentru supravegherea traficului maritim și a activităților militare din regiune.