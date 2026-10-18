Două persoane, arestate pentru terorism în Țara Bascilor, Spania

Un bărbat de 34 de ani și o femeie de 22 de ani, ambii cetățeni spanioli, ale căror identități nu au fost dezvăluite, se află sub anchetă în urma unei percheziții efectuate de poliție pe 26 septembrie.

„Printre obiectele confiscate s-au numărat informații referitoare la forțele de securitate, precum și indicii privind posibila locație a unor presupuse arme și explozibili”, se arată într-un comunicat al Ertzaintza, poliția regională bască, citat de Reuters.

Poliția nu a precizat dacă suspecții au fost reținuți în arest. Ambii urmează să se prezinte, la o dată ulterioară, în fața Curții Naționale a Spaniei.