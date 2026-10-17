„E timpul să ne luăm rămas-bun”: primarului Kievului, Vitali Kliciko, i se cere demisia

Protestatarii țin pancarte pe care scrie: „E prea târziu ca Kliciko să se apuce de treabă acum; e timpul să-și ia rămas-bun”, „Locuitorii Kievului îi cer lui Kliciko să părăsească orașul” și „Sarcina ta este să faci Kievul un oraș sigur, verde și istoric, nu unul pustiu”.

Unul dintre protestatari a declarat pentru Ukrainska Pravda că Kliciko ar trebui să demisioneze, deoarece a pierdut controlul asupra situației din oraș. În opinia sa, orașul ar trebui condus de secretarul Consiliului Municipal din Kiev.

🚨🇺🇦 Ukraina rządzona przez złodziei i alfonsów. Protesty w Kijowie przeciwko @Vitaliy_Klychko.

Oskarżony o zdradę, korupcję, zorganizowaną przestępczość, prostytucję, handel ludźmi. 12 lat u władzy. Chroniony przez UE.

#Kliczko #ZłodziejeIAlfonsi https://t.co/K57aeairP2 — Centrum Usług Prawnych (@cuprwarszawa) October 17, 2026

Nemulțumiri legate de pregătirile pentru iarnă

Locuitorii și-au exprimat nemulțumirea tot mai mare față de activitatea administrației orașului, vizând aspecte precum pregătirea municipalității pentru iarnă, instalarea lentă a adăposturilor mobile, proiectele imobiliare ilegale în zone verzi protejate și modul în care sunt alocate fondurile din bugetul municipal pe durata războiului, scrie Reuters.

Protesters in Kyiv demand Mayor Vitali Klitschko’s resignation amid rumors of Zelensky replacing him with former SBU head Vasyl Malyuk. This mirrors a pattern of wartime leaders centralizing power by blaming mayors for infrastructure and energy failures. #Kyiv https://t.co/a86p6t7zPI — WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) October 17, 2026

Păreri contrare

La protest participă și persoane cu opinii contrare. O femeie ține o pancartă pe care scrie: „Zelenski, oprește-te. Nu te atinge de Kliciko”. Ea consideră că Zelenski nu are dreptul să-l înlăture pe Kliciko din funcție și că primarul poate pleca din post doar în urma unor alegeri.

De unde a pornit protestul

Comunitatea „Marș pentru Kiev” și veteranul Dmitro Koziatinski au anunțat anterior că sâmbătă va avea loc un protest prin care se cere demisia lui Vitali Kliciko din funcția de primar al Kievului, în fața sediului Administrației de Stat a orașului Kiev.

Ce vrea primarul Kliciko

Fracțiunea „Udar” a lui Kliciko i-a îndemnat pe locuitorii Kievului să nu participe la protestul din 17 octombrie, invocând situația de securitate. Mai exact, aceștia au avertizat că o aglomerare mare de oameni ar putea fi lovită de o dronă de tip „Shahed”, propulsată de un motor cu reacție.