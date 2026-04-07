Echipajul Artemis 2 a botezat un crater „Carroll” în onoarea soției decedate a comandantului misiunii

„Există o formațiune reliefală într-un loc frumos de pe Lună, la granița dintre fața vizibilă și fața ascunsă”, a anunțat canadianul Jeremy Hansen în timpul transmisiunii, la scurt timp după ce nava lor a depășit recordul de distanță față de Pământ, potrivit Le Figaro.

„În anumite momente ale tranzitului lunar, îl veți putea vedea de pe Pământ. Este un punct luminos pe Lună, am dori să-l numim Carroll”, a anunțat el.

Reid Wiseman, astronautul american al NASA care comandă misiunea Artemis 2, a izbucnit în lacrimi. La fel și colegii săi, iar toți s-au îmbrățișat. Astronauții au botezat un alt crater „Integrity”, care este numele dat de echipaj navei sale, înainte de câteva ore de observații de aproape ale Lunii.

„Alegem acest moment pentru a lansa o provocare acestei generații și celei viitoare, pentru ca acest record să fie de scurtă durată”, a declarat Jeremy Hansen.

Carroll Taylor Wiseman a decedat în urma unui cancer în 2020, iar Reid Wiseman, fost pilot de vânătoare, își crește singur cele două fiice. Potrivit unui purtător de cuvânt al NASA din Houston, cererea Artemis va fi depusă la Uniunea Astronomică Internațională pentru a oficializa denumirile celor două cratere.