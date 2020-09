Efectul „revoluţiei” din SUA. Primarul New York-ului taie fonduri de la Poliţie pentru a finanţa servicii sociale

Bill de Blasio taie bugetul poliţiei din New York, urmând ca o parte din banii alocaţi forţelor de ordine să fie transferaţi serviciilor sociale. Potrivit declaraţiei publicate pe primar pe Twitter, valoarea transferului va fi decisă în cadrul unei şedinţe de consiliu în care se vor purta discuţii referitoare la buget.

În timpul protestelor din acest weekend, manifestanţii au scandat în stradă lozinci precum: „Tăiaţi banii poliţiei şi daţi-i şcolilor!”

Nu este singura informaţie controversată care vine din SUA. Consilierii municipali au anunţat şi că poliţia din Minneapolis va fi „reformată".

Minneapolis este oraşul unde a murit George Floyd, tragedie care a declanşat pe întreg teritoriul Statelor Unite şi în lume proteste împotriva rasismului din rândul forţelor de ordine.

