Elon Musk: "Biden este vinovat pentru criza economică. Trump a fost mai eficient"

Elon Musk crede că SUA se află într-o recesiune care s-ar putea agrava din cauza administraţiei Biden.

Fondatorul şi CEO-ul Tesla a făcut comentariul la o conferinţă tehnologică din Miami găzduită de podcastul „All-In”, unde a spus că recesiunea ar putea dura de la un an la 18 luni. El a scris pe Twitter că "proiecţia macroeconomiei este cel puţin o provocare .Instinctul meu este că se va fi în primăvara sau vara 2022, dar nu mai târziu de 2023", mai exact, a prevestit perioada în care va fi punctul critic al recesiunii.

„Recesiunile nu sunt neapărat un lucru rău”, a spus el la conferinţă .

"Am trecut prin câteva dintre ele. Şi ceea ce tinde să se întâmple este că dacă ai un boom care durează prea mult, primeşti o alocare greşită a capitalului. Începe să plouă bani pe proşti, practic."

El adaugă că atunci când această situaţie „scăpa de sub control”, economia are o alocare greşită a capitalului uman „în cazul în care oamenii fac lucruri care sunt prostii şi nu sunt utile semenilor lor”.

Musk a glumit, spunând că o „clismă economică” va trebui în cele din urmă „să cureţe ţevile”, transmite Insider.

„Companiile de ra**t dau faliment, iar cele care fac produse utile sunt prospere”, a spus el.

„Şi cu siguranţă există o lecţie aici că, dacă cineva face un produs util şi are o companie care are sens: asiguraţi-vă că nu conduceţi prea aproape de margine din punct de vedere al capitalului”, a continuat el. „Au nişte rezerve de capital care să reziste în vremuri iraţionale”.

Musk pare să dea vina pentru recesiune pe preşedintele Joe Biden şi administraţia sa.

„Această administraţie nu pare să facă mare lucru”, a spus Musk. „Administraţia Trump a fost mult mai eficientă".

El a continuat să dea vina pentru inflaţia din SUA pe politicile Casei Albe.

„Motivul evident al inflaţiei este că guvernul a tipărit o sumă de miliarde de dolari mai mulţi decât a avut sau decât a realizat (profit)”, a argumentat el. „Guvernul nu poate emite cecuri pentru un venit excesiv fără să existe inflaţie. Viteza banilor menţinută constantă. Acest lucru nu este, parcă, supercomplicat”, a adăugat el.

Miliardarul a fost critic la adresa administraţiei Biden în trecut. La începutul acestui an, Musk a spus că Biden este o „păpuşă de şosete umede în formă umană”.

El a criticat continuu administraţia după ce Casa Albă nu a invitat Tesla la un summit de vehicule electrice unde au participat General Motors şi Ford.

„Este greu de spus ce face Biden, să fiu sincer”, a declarat Musk luni.

Nu este prima dată când Musk încearcă să prezică o recesiune. În 2021, CEO-ul Tesla spunea că următoarea recesiune va avea loc în doi ani.

Musk nu este un economist, dar nu este nici primul afacerist care a profeţit o recesiune.

Duminică, fostul CEO Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, a declarat pentru CBS că crede că există un risc „foarte, foarte mare” de recesiune. În aprilie, economiştii Deutsche Bank au prezis că SUA vor ajunge în recesiune în 2023, invocând inflaţie şi rate mai mari ale dobânzilor.

