Prăbuşirea unei ţări. Premier: Mai avem benzină pentru o zi. Următoarele două luni vor fi cele mai dificile din viaţa noastră

Într-un discurs televizat, Ranil Wickremesinghe a declarat că naţiunea are nevoie urgentă de 75 de milioane de dolari în următoarele câteva zile pentru a plăti importurile esenţiale.

El a spus că banca centrală va trebui să tipărească bani pentru a plăti salariile guvernului. De asemenea, Wickremesinghe a declarat că compania de stat Sri Lankan Airlines ar putea fi privatizată.

"În acest moment, avem stocuri de benzină doar pentru o singură zi. Următoarele două luni vor fi cele mai dificile din viaţa noastră", a declarat premierul Wickremesinghe.

Economia naţiunii insulare a fost puternic afectată de pandemie, de creşterea preţurilor la energie şi de o politici populiste de reducere a taxelor. Lipsă valutei străine şi o inflaţie în creştere au dus la o penurie severă de medicamente, combustibil şi alte produse de bază.

"Am mers la mai multe staţii de carburanţi şi majoritatea erau închise. În jurul orei 5.30 am riscat şi ne-am alăturat unei cozi la Townhall, care este staţia care furnizează de obicei combustibil pentru vehiculele guvernamentale. Era mai puţin aglomerat - dar coada a crescut treptat până la aproximativ 2 km lungime. Am fost destul de norocoşi să primim combustibil în jurul orei 9.00, odată ce a fost livrat combustibilul", a declarat un localnic din capitala Colombo pentru BBC.