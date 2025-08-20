Bogdan Ivan: am generat opt soluții prin care vor scădea prețul facturilor de energie ale românilor

Anunțul a fost făcut miercuri, pe Facebook.

„Toată energia României la aceeași masă! Am mobilizat toți actorii din sectorul energiei încă de la începutul mandatului de ministru al Energiei cu un scop clar: reducerea prețului energiei la consumatorul final! Cum? Împreună am generat 8 soluții cu impact pe termen scurt și mediu prin care vor scădea prețul facturilor de energie ale românilor”, a transmis Bogdan Ivan.

Măsurile au fost puse într-un memorandum care a ajuns la Guvern.

„Am transpus aceste măsuri într-un memorandum pe care l-am transmis Guvernului României. Direcțiile de acțiune pe care le-am generat în ultima lună de lucru, vor avea efecte vizibile în scăderea facturilor la energie. Mulțumesc tuturor profesioniștilor din energie pentru deschiderea și responsabilitatea de a lucra împreună”, a precizat ministrul Energiei.