Emisiile globale cauzate de fabricarea cipurilor AI au crescut de peste patru ori în 2024

Mulţi dintre marii producători de cipuri, precum NVIDIA, se bazează pe companii precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Co şi SK Hynix Inc. pentru componentele GPU-urilor şi ale unităţilor de memorie. Cea mai mare parte a acestei activităţi de producţie are loc în Taiwan, Coreea de Sud şi Japonia, unde reţelele electrice depind în principal de combustibilii fosili. Acest lucru explică o parte din creşterea emisiilor globale.

Greenpeace, care a condus unul dintre studii, afirmă că necesarul global de energie electrică pentru AI ar putea creşte de 170 de ori până în 2030.

Estimările Greenpeace i-au făcut pe unii oameni să se îngrijoreze că cursa IA ar putea deraia obiectivele globale de decarbonizare, potrivit unui raport al Bloomberg. Organizaţia nonprofit recomandă guvernelor din estul Asiei să treacă la energie regenerabilă pentru fabricarea cipurilor.

Cu toate acestea, Coreea de Sud a anunţat recent că intenţionează să construiască centrale pentru producerea a patru gigawaţi de energie electrică pe bază de gaz. Taiwanul a folosit cererea crescută de energie legată de inteligenţa artificială drept scuză pentru a extinde proiectele de gaze naturale lichide şi infrastructura reţelei, se arată în analiză.

Un alt studiu realizat de Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) a analizat situaţia din SUA. Potrivit analizei, consumul de energie al centrelor de date adiacente IA ar putea reprezenta jumătate din creşterea cererii de energie electrică până în 2030.

Conform studiului, economia SUA ar putea fi pe cale să consume mai multă energie electrică pentru prelucrarea datelor decât pentru fabricarea tuturor bunurilor energointensive combinate. Acestea includ aluminiul, oţelul, cimentul şi produsele chimice.

Cererea de energie electrică a centrelor de date la nivel mondial ar putea fi mai mult decât dublă până în 2030, ajungând la aproximativ 945 terawaţi/oră (TWh).

Susţinătorii inteligenţei artificiale spun că nevoia masivă de energie va scădea în cele din urmă, pe măsură ce tehnologia va conduce la descoperiri ştiinţifice care vor accelera inovarea în domenii precum bateriile şi tehnologia solară fotovoltaică (PV).