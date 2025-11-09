Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice

Locuitorii din Voronej au raportat că au auzit explozii și au suferit întreruperi temporare de curent.

Mai devreme în acea noapte, guvernatorul regional a avertizat asupra unei posibile amenințări cu rachete și a activității dronelor.

Autoritățile locale nu au confirmat atacul raportat, iar The Kyiv Independent nu a putut verifica incidentul.

Canalele rusești de pe Telegram au afirmat că centrala combinată de căldură și energie electrică (CHP) din Voronej, principalul furnizor de energie al orașului pentru clădirile rezidențiale și marile instalații industriale, a fost atacată.

Imaginile difuzate de Exilenova+ păreau să arate o explozie la centrală.

Regiunea Voronej se învecinează cu regiunea Harkov din Ucraina și este adesea folosită ca punct de lansare pentru atacurile Rusiei asupra liniei frontului, precum și asupra orașului Harkov.

În octombrie, forțele speciale ucrainene au confirmat că au atacat sistemele radar din regiune.

Oficialii nu au raportat victime sau pagube. Autoritățile ucrainene nu au comentat presupusul atac.