Explozie la o mină de cărbune din Turcia. Doi muncitori au murit, alți 5 au fost răniți

Explozia de la mina din orașul Gelik a fost cauzată de un „gaz de mină”, adică un gaz inflamabil, potrivit autorităților locale, citate de Euronews.
„Opt persoane se aflau în tunel, șapte au fost salvate. Din păcate, doi dintre minerii noștri au decedat după ce au fost transportați la spital”, a declarat Osman Hacibektasoglu, guvernatorul provinciei Zonguldak.
Doi dintre minerii salvați au suferit arsuri și se aflau în stare gravă. Unul dintre minerii răniți grav a fost transferat la Ankara, iar în prezent se fac pregătiri pentru transferul celui de-al doilea miner.
🔴 SON DAKİKA | ZONGULDAK’TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 2 İŞÇİDEN ACI HABER
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında patlama meydana geldi.
🔺 İlk haberlerde, 2 işçinin yaşamını yitirdiği, 5 işçinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Aziz milletimizin başı sağolsun..
#SONDAKİKA #Zonguldak
— Haber Ajansı (@HaberAjansi__) October 23, 2026
„Unul dintre mineri se află încă în interiorul minei. Am stabilit contactul cu el și încercăm să-l scoatem de acolo”, a mai precizat guvernatorul.
Explozia s-a produs vineri dimineață, în jurul orei 10:00. În urma unui apel de urgență, la fața locului au fost trimise echipe ale Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD), precum și echipaje medicale și de pompieri.
Potrivit ziarului local Pusula, explozia a avut loc într-o mină privată deținută de afaceristul Demir Madencilik. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauza exactă a exploziei.
Accidentele miniere nu sunt rare în Turcia. La începutul acestei luni, cinci muncitori au murit în urma prăbușirii unei mine de cărbune din Soma, Manisa, în vestul Turciei.
Potrivit Adunării pentru Sănătatea și Siguranța Muncitorilor, un grup independent de monitorizare, 1.267 de mineri au murit în accidente de muncă între 2013 și 2025, în mare parte din cauza prăbușirilor și a sufocării.