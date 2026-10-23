Explozie la o mină de cărbune din Turcia. Doi muncitori au murit, alți 5 au fost răniți

Explozia de la mina din orașul Gelik a fost cauzată de un „gaz de mină”, adică un gaz inflamabil, potrivit autorităților locale, citate de Euronews. „Opt persoane se aflau în tunel, șapte au fost salvate. Din păcate, doi dintre minerii noștri au decedat după ce au fost transportați la spital”, a declarat Osman Hacibektasoglu, guvernatorul provinciei Zonguldak. Doi dintre minerii salvați au suferit arsuri și se aflau în stare gravă. Unul dintre minerii răniți grav a fost transferat la Ankara, iar în prezent se fac pregătiri pentru transferul celui de-al doilea miner. 🔴 SON DAKİKA | ZONGULDAK’TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 2 İŞÇİDEN ACI HABER Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. 🔺 İlk haberlerde, 2 işçinin yaşamını yitirdiği, 5 işçinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aziz milletimizin başı sağolsun.. #SONDAKİKA #Zonguldak — Haber Ajansı (@HaberAjansi__) October 23, 2026 Un muncitor rămas blocat în mină

„Unul dintre mineri se află încă în interiorul minei. Am stabilit contactul cu el și încercăm să-l scoatem de acolo”, a mai precizat guvernatorul.

Explozia s-a produs vineri dimineață, în jurul orei 10:00. În urma unui apel de urgență, la fața locului au fost trimise echipe ale Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD), precum și echipaje medicale și de pompieri.