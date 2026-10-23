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Explozie la o mină de cărbune din Turcia. Doi muncitori au murit, alți 5 au fost răniți

Doi mineri au murit și cinci au fost răniți, dintre care doi grav, în urma unei explozii produse, vineri, într-o mină privată din nord-vestul Turciei. Unul dintre muncitori a rămas blocat în interiorul minei.
Explozie la o mină de cărbune din Turcia. Doi muncitori au murit, alți 5 au fost răniți
Sursă foto: captură video X, Haber Ajansı
Daiana Rob
23 oct. 2026, 15:04, Știri externe
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Explozia de la mina din orașul Gelik a fost cauzată de un „gaz de mină”, adică un gaz inflamabil, potrivit autorităților locale, citate de Euronews.

„Opt persoane se aflau în tunel, șapte au fost salvate. Din păcate, doi dintre minerii noștri au decedat după ce au fost transportați la spital”, a declarat Osman Hacibektasoglu, guvernatorul provinciei Zonguldak.

Doi dintre minerii salvați au suferit arsuri și se aflau în stare gravă. Unul dintre minerii răniți grav a fost transferat la Ankara, iar în prezent se fac pregătiri pentru transferul celui de-al doilea miner.

Un muncitor rămas blocat în mină

„Unul dintre mineri se află încă în interiorul minei. Am stabilit contactul cu el și încercăm să-l scoatem de acolo”, a mai precizat guvernatorul.

Explozia s-a produs vineri dimineață, în jurul orei 10:00. În urma unui apel de urgență, la fața locului au fost trimise echipe ale Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD), precum și echipaje medicale și de pompieri.

Potrivit ziarului local Pusula, explozia a avut loc într-o mină privată deținută de afaceristul Demir Madencilik. A fost deschisă o anchetă pentru a stabili cauza exactă a exploziei.

Accidentele miniere nu sunt rare în Turcia. La începutul acestei luni, cinci muncitori au murit în urma prăbușirii unei mine de cărbune din Soma, Manisa, în vestul Turciei.

Potrivit  Adunării pentru Sănătatea și Siguranța Muncitorilor, un grup independent de monitorizare, 1.267 de mineri au murit în accidente de muncă între 2013 și 2025, în mare parte din cauza prăbușirilor și a sufocării.

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