Șase persoane au murit iar alte 12 au fost rănite în urma unei explozii la o oțelărie din Turcia

Incidentul a avut loc la o oțelărie din apropierea orașului portuar Izmir, din vestul Turciei.

Autoritățile au indicat că explozia a declanșat un incendiu la fața locului, conform AFP.

Agenția de știri DHA a relatat că, potrivit constatărilor inițiale, explozia pare să fi fost cauzată de prăbușirea unei macarale portal într-un cuptor industrial mare, utilizat în timpul procesului de turnare a oțelului topit.

Potrivit primarului orașului Izmir, Cemil Tugay, echipele de salvare „își continuă activitatea de curățare a platformei prăbușite”.

De asemenea, acesta a transmis că victimele sunt muncitori la fabrică.

„Din păcate, am primit informații preliminare care indică un număr mare de morți și răniți printre cei care lucrează la fabrică. Numărul exact va fi cunoscut odată ce molozul va fi curățat ”, a scris el într-un mesaj pe X.