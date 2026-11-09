Prima pagină » Știrile zilei » Șase persoane au murit iar alte 12 au fost rănite în urma unei explozii la o oțelărie din Turcia

Șase persoane au murit iar alte 12 au fost rănite în urma unei explozii la o oțelărie din Turcia

O explozie care a avut loc luni la o oțelărie din Turcia a dus la moartea a șase persoane și la rănirea altor 12. Încă alte zece persoane sunt căutate de echipele de salvare.
Șase persoane au murit iar alte 12 au fost rănite în urma unei explozii la o oțelărie din Turcia
Sursa foto: Pexels
Ioana Târziu
09 nov. 2026, 15:36, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul a avut loc la o oțelărie din apropierea orașului portuar Izmir, din vestul Turciei.

Autoritățile au indicat că explozia a declanșat un incendiu la fața locului, conform AFP.

Agenția de știri DHA a relatat că, potrivit constatărilor inițiale, explozia pare să fi fost cauzată de prăbușirea unei macarale portal într-un cuptor industrial mare, utilizat în timpul procesului de turnare a oțelului topit.

Potrivit primarului orașului Izmir, Cemil Tugay, echipele de salvare „își continuă activitatea de curățare a platformei prăbușite”.

De asemenea, acesta a transmis că victimele sunt muncitori la fabrică.

„Din păcate, am primit informații preliminare care indică un număr mare de morți și răniți printre cei care lucrează la fabrică. Numărul exact va fi cunoscut odată ce molozul va fi curățat ”, a scris el într-un mesaj pe X.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Ninge în București în noiembrie. Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul
Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Fostul concurent de la Insula Iubirii riscă ani grei de ÎNCHISOARE
Cancan
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport
Semnalele de alarmă care arată când o reclamă la suplimente pentru inimă este o înșelătorie: „Nu există miracole la flacon”
Libertatea
Un semn al bolii Alzheimer poate apărea cu 10 ani înainte de pierderile de memorie. Ce au descoperit cercetătorii
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor