Un adolescent a murit, iar alți cel puțin 13 oameni au fost răniți într-o explozie în timpul unei excursii școlare, la granița cu Libanul

Potrivit serviciilor israeliene de intervenție, explozia s-a produs luni după-amiază, în timp ce elevi și membri ai personalului unei școli din Ma’alot-Tarshiha participau la excursia anuală organizată de instituția de învățământ.

Bilanțul comunicat de serviciile de urgență indică moartea unui adolescent. United Hatzalah a anunțat că trei persoane au fost grav rănite, în timp ce cel puțin alte zece au suferit răni ușoare sau moderate, scrie CNN.

Armata israeliană suspectează o muniție neexplodată a Hezbollah

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au transmis că, potrivit unei evaluări preliminare făcute de militarii aflați la fața locului, explozia ar fi fost provocată de o muniție a Hezbollah care nu explodase și rămăsese în zonă.

Deocamdată, nu este clar când a fost lansat proiectilul.

Poliția israeliană a anunțat că primele suspiciuni au indicat o muniție neexplodată aflată în apropierea localităților Yiftah și Manara, în zona de frontieră. Specialiștii în dezamorsarea explozibililor au fost trimiși la fața locului pentru a stabili cauza exactă a deflagrației.

Imaginile publicate de armata israeliană au arătat un elicopter militar folosit pentru evacuarea răniților în vederea acordării îngrijirilor medicale.

⭕Following the explosion in northern Israel, an initial review indicates it was likely caused by an unexploded cluster munition belonging to Hezbollah that had remained in the area. The incident is still under review. https://t.co/lvD4KsAflg — Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2026

Mobilizare masivă a echipelor de salvare

Serviciul de urgență Magen David Adom (MDA) a descris incidentul drept unul complex și a mobilizat numeroase echipaje, ambulanțe, unități mobile de terapie intensivă și un elicopter.

„Am trimis rapid forțe importante la fața locului”, a declarat Itzik Shushan, director regional al serviciului de urgență.

Primăria din Ma’alot-Tarshiha a confirmat că elevii și personalul școlii locale se aflau în excursia anuală în momentul producerii exploziei.

Ministerul israelian al Educației a transmis că este vorba despre un „incident extrem de dificil” și a exprimat solidaritate cu victimele și familiile acestora.

Tensiunile de la granița cu Libanul continuă

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor persistente din sudul Libanului, în ciuda acordului de încetare a focului mediat de Statele Unite la sfârșitul lunii iunie, care urmărea oprirea lunilor de confruntări și retragerea treptată a forțelor israeliene.

Acordul prevedea, de asemenea, desfășurarea armatei libaneze în zonă. Cu toate acestea, aplicarea înțelegerii a stagnat în mare parte, iar Israelul continuă să efectueze atacuri în sudul Libanului, în încercarea de a îndepărta Hezbollah din teritoriu.

Potrivit informațiilor prezentate, armata israeliană a distrus sate întregi în regiune și continuă operațiunile militare, în timp ce situația de securitate de-a lungul frontierei rămâne fragilă.

Cauza exactă a exploziei urmează să fie stabilită în urma verificărilor autorităților israeliene.