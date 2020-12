Explozie puternică în Avonmouth, Marea Britanie. 10 ambulanţe şi 6 echipaje de pompieri au sosit la faţa locului. Mai multe victime au fost raportate

O explozie puternică a avut loc în Avonmouth, aproape de oraşul Bristol, la ora locală 11:20. Martorii spun că ”bubuitura a fost puternică, s-a resimţit ca un cutremur în clădirile din zonă”.

Echipajele de poliţie, ambulanţă şi pompieri au sosit la faţa locului şi au confirmat că există multiple victime însă nu se ştie care este starea lor, momentan.

Elicopterele survolează zona pentru a-i găsi pe cei dispăruţi.

Explozia a avut loc în zona industrială Kings Weston, din Avonmouth, aproape de oraşul Bristol, la o staţie de epurare şi tratare a apelor uzate.

Emergency services are at the scene of a large explosion in Avonmouth. The fire service has confirmed there have been casualties. More here: https://t.co/O4ZA3Z02pU pic.twitter.com/APpAIH2GKk