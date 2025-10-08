Exporturile de carburant din Belarus către Rusia au crescut de patru ori

Exporturile de benzină transportate pe calea ferată din Belarus către Rusia au crescut semnificativ luna trecută, ajungând la 49.000 de tone metrice, în timp ce livrările de motorină au totalizat 33.000 de tone.

Creșterea vine în contextul unei crize interne de combustibil cu care se confruntă Rusia, după o serie de atacuri cu drone și rachete ucrainene care au perturbat grav activitatea rafinăriilor rusești, pilon esențial al economiei de război a Kremlinului.

Unele rafinării au fost nevoite să-și suspende activitatea pe termen nedeterminat, iar mai multe regiuni din Rusia au introdus raționalizarea carburanților și înghețarea temporară a prețurilor.

În paralel, Moscova se pregătește să importe benzină din China, Coreea de Sud și Singapore pentru a compensa lipsa de combustibil, după ce aproape 40% din capacitatea de rafinare a fost oprită, a relatat publicația Kommersant.

Totodată, Belarus a crescut cu aproximativ 1% volumul de benzină exportat prin Rusia către alte piețe internaționale, scrie Kyiv Independent.