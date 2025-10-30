China suspendă pentru un an restricțiile la exportul de pământuri rare

Ministerul Comerțului din China a confirmat joi că suspendă pentru un an aplicarea restricțiilor la exportul de pământuri rare, minerale esențiale folosite în producția de tehnologii avansate, precum smartphone-uri, baterii și mașini electrice.

Decizia vine după summitul dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, în cadrul căruia subiectul a fost unul central.

Anunțul Beijingului confirmă declarațiile făcute anterior de Trump, potrivit cărora China a fost de acord să amâne măsurile pentru a evita perturbarea piețelor internaționale.

Pământurile rare sunt considerate resurse strategice, iar China controlează cea mai mare parte a producției și procesării globale.

Suspendarea restricțiilor este privită de analiști ca un semnal de detensionare în relațiile economice dintre cele două mari puteri.