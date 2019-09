„EXTREM de periculos”. Uraganul Dorian, care urmează să ajungă în Insulele Bahamas, a fost încadrat la categoria 5 | VIDEO

Furtuna „extrem de periculoasă” ar urma să ajungă în Insulele Bahamas duminică, au anunţat reprezentanţii Centrului Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite.

BREAKING: Hurricane Dorian has now strengthened into a monster Category 5 storm, packing maximum sustained winds of 160 mph, the National Hurricane Center says.



Follow live updates: https://t.co/t0nI1lnCwa