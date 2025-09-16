Familiile ostaticilor protestează în fața casei lui Netanyahu: „Le puneți viața în pericol!”

Familiile ostaticilor ținuți de Hamas în Gaza au organizat în noaptea de luni spre marți un protest spontan în fața reședinței premierului Benjamin Netanyahu din Ierusalim, odată cu intensificarea operațiunilor militare ale armatei israeliene în orașul Gaza, susținute și de secretarul de stat american Marco Rubio.

Protestul a fost declanșat de spaima familiilor, care consideră că viața celor dragi este pusă în pericol direct de ofensiva terestră israeliană. Mulți dintre protestatari s-au instalat cu saci de dormit pe strada Azza – unde se află reședința oficială a premierului Benjamin Netanyahu, după ce poliția le-a interzis să monteze corturi.

„Nu voi lăsa ca aceasta să fie ultima lui noapte în viață. Sunt pe drum spre reședința premierului. Veniți cu mine!”, a scris Anat Angrest, mama unui ostatic, pe X, citată de Times of Israel.

Apel disperat către soția lui Netanyahu

Einav Zangauker, mama unui tânăr de 25 de ani răpit de Hamas, a lansat un apel furios și plin de durere către Sara Netanyahu – soția premierului israelian Benjamin Netanyahu, amintindu-i de promisiunile făcute în timpul unei întâlniri anterioare: „Sara, ieși și spune-mi ce mi-ai promis la Nir Oz. Spune-mi cum ai mințit în față, cum ne-ai spus că va fi făcut un acord ca să îi aducem pe toți acasă. Ajunge!”

Zangauker a continuat să strige în fața casei premierului: „Netanyahu nu suportă să ne audă aici, așa că a fugit ca un laș. Îl vom urmări oriunde, zi și noapte. S-a terminat. Mănușile au fost aruncate, nu mai jucăm după reguli”.

Forumul Familiilor Ostaticilor a emis un comunicat în care afirmă că premierul a aflat despre protest și „a fugit în câteva minute” din locuință, potrivit sursei citate. De asemenea, a lansat un nou apel către public să se alăture manifestației, în ciuda faptului că prezența a fost modestă din cauza convocării de ultim moment.

„Ne bombardați copiii!”

„Se aud bombardamentele asupra copiilor noștri și nu putem sta acasă”, a spus un părinte, adăugând că premierul „sacrifică o țară întreagă pentru supraviețuirea lui politică”.

Vicky Cohen, mama unui alt ostatic, a scris pe X un mesaj emoționant către fiul ei: „Copilul meu, știu că bombardamentele din jurul tău zguduie tunelul în care te afli. Aș vrea să-ți pot spune să ai grijă de tine, dar amândoi știm că nu este în puterea ta. Îți trimit putere și te rog: fii tare. Nu ceda”.

Poliția a închis strada premierului

Familia tuturor ostaticilor s-au alăturat demonstrației, cerând un acord cuprinzător care să pună capăt războiului și să aducă ostaticii și soldații israelieni acasă. Marți, în jurul prânzului, poliția a închis strada pe care se află reședința oficială a premierului Benjamin Netanyahu.

Președintele american Donald Trump a acuzat Hamas că folosește ostaticii ca scuturi umane și a cerut eliberarea lor imediată.

Protestul vine în contextul intensificării loviturilor IDF asupra orașului Gaza, susținute de premierul Netanyahu și secretarul de stat american Marco Rubio. În paralel, președintele Donald Trump a acuzat Hamas că folosește ostaticii ca scuturi umane și a cerut eliberarea lor imediată.