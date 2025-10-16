Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor fi primiți la meciul cu Aston Villa din motive de siguranță

Decizia poliției din West Midlands are la bază incidentele de anul trecut de la Amsterdam, când fanii Maccabi Tel Aviv prezenți la meciul împotriva lui Ajax au fost ținta unor atacuri antisemitice.

Aston Villa a precizat că decizia a urmat recomandărilor grupului local de siguranță (Safety Advisory Group – SAG), care a recomandat ca niciun fan al clubului israelian să nu fie prezent la meciul de pe 6 noiembrie.

Poliția a catalogat partida drept „cu risc ridicat” după o evaluare amănunțită. „Această decizie se bazează pe informații curente și incidente anterioare, inclusiv confruntări violente și infracțiuni motivate de ură în timpul meciului UEFA Europa League 2024 dintre Ajax și Maccabi Tel Aviv de la Amsterdam. Pe baza evaluării noastre profesionale, considerăm că această măsură va ajuta la reducerea riscurilor pentru siguranța publică”, menționează poliția într-un comunicat, preluat de Sky News.

Clubul a subliniat că rămâne în dialog continuu cu Maccabi Tel Aviv și autoritățile locale, având prioritate siguranța suporterilor și a rezidenților locali.