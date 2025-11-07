Prima pagină » Știri externe » Proteste și arestări înaintea meciului dintre Aston Villa și Maccabi Tel Aviv

Proteste și arestări înaintea meciului dintre Aston Villa și Maccabi Tel Aviv

Șase persoane au fost arestate joi, în Marea Britanie, la Birmingham în timpul protestelor din fața parcului Villa, după ce fanilor echipei Maccabi Tel Aviv li s-a interzis, din motive de siguranță, să participe la meciul din Europa League, ceea ce a stârnit o controversă intensă.
Sursa foto: captură video
Laurentiu Marinov
07 nov. 2025, 06:46, Sport

O amplă demonstrație pro-Palestina a avut loc în apropierea stadionului lui Aston Villa, protestatarii cerând anularea meciului și interzicerea participării echipelor israeliene la competițiile multinaționale, potrivit The Guardian.

O contrademonstrație mai mică a avut loc în partea opusă a stadionului pentru a protesta împotriva interdicției și pentru a „fi solidari cu fanii Maccabi”. În timp ce se îndreptau spre stadion, ofițerii de poliție le-au spus să-și organizeze protestul pe un teren de baschet împrejmuit.

Peste 700 de ofițeri de poliție au fost prezenți, alături de câini polițiști, cai de poliție și o unitate de drone. O secțiune a fost, de asemenea, înființată în anumite zone din Birmingham, permițând polițiștilor să oprească și să percheziționeze fără a fi nevoie de motive întemeiate.

Poliția din West Midlands a declarat că trei persoane au fost arestate pentru infracțiuni cu caracter rasial și una pentru încălcarea ordinii publice. Un bărbat, în vârstă de 21 de ani, a fost, de asemenea, arestat pentru nerespectarea unui ordin de îndepărtare a măștii, iar un băiat, în vârstă de 17 ani, pentru nerespectarea unui ordin de dispersare.