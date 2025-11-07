Proteste și arestări înaintea meciului dintre Aston Villa și Maccabi Tel Aviv

O amplă demonstrație pro-Palestina a avut loc în apropierea stadionului lui Aston Villa, protestatarii cerând anularea meciului și interzicerea participării echipelor israeliene la competițiile multinaționale, potrivit The Guardian.

O contrademonstrație mai mică a avut loc în partea opusă a stadionului pentru a protesta împotriva interdicției și pentru a „fi solidari cu fanii Maccabi”. În timp ce se îndreptau spre stadion, ofițerii de poliție le-au spus să-și organizeze protestul pe un teren de baschet împrejmuit.

Peste 700 de ofițeri de poliție au fost prezenți, alături de câini polițiști, cai de poliție și o unitate de drone. O secțiune a fost, de asemenea, înființată în anumite zone din Birmingham, permițând polițiștilor să oprească și să percheziționeze fără a fi nevoie de motive întemeiate.

Poliția din West Midlands a declarat că trei persoane au fost arestate pentru infracțiuni cu caracter rasial și una pentru încălcarea ordinii publice. Un bărbat, în vârstă de 21 de ani, a fost, de asemenea, arestat pentru nerespectarea unui ordin de îndepărtare a măștii, iar un băiat, în vârstă de 17 ani, pentru nerespectarea unui ordin de dispersare.