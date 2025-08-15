Prima pagină » Știri externe » Fost consilier al lui Trump după summit: „Trump nu a pierdut, dar Putin a câștigat în mod clar”

Fost consilier al lui Trump după summit: „Trump nu a pierdut, dar Putin a câștigat în mod clar"

John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, a declarat că este clar cine a ieșit victorios din întâlnirea de astăzi dintre președinteke American Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Cei doi lideri au făcut declarații scurte după întâlnirea lor din Alaska.
Gabriel Negreanu
16 aug. 2025, 02:48, Știri externe

După întâlnirea de aproape trei ore, președintele rus a vorbit primul presei, contrar protocolului tradițional, care prevede ca liderul gazdă să vorbească primul. În ciuda întrebărilor jurnaliștilor înghesuiți într-o sală special amenajată, președintele american s-a limitat să-i strângă mâna omologului său rus pentru a încheia conferința de presă. Nu au fost dezvăluite detalii cu privire la „acordurile” despre care cei doi lideri au spus că s-a discutat.

„Trump nu a pierdut, dar Putin a câștigat în mod clar”, a spus Bolton, adăugând că „Trump nu a obținut nimic, cu excepția unor întâlniri suplimentare”, relatează CNN.

Putin, între timp, „a făcut pași mari în restabilirea relației, ceea ce am crezut întotdeauna că era obiectivul său principal”, a spus Bolton.

„A scăpat de sancțiuni. Nu este obligat la un armistițiu. Următoarea întâlnire nu este stabilită. Președintele ucrainean Volodomir Zelenski nu a fost informat despre nimic din toate acestea înainte de conferința de presă.  Aș spune că Putin a realizat cea mai mare parte a ceea ce și-a dorit. Trump a realizat foarte puțin”, a explicat Bolton.

Discuțiile l-au ajutat pe Putin să câștige „mai mult timp”, afirmă și un parlamentar ucrainean

Președintele rus Vladimir Putin pare să fi câștigat mai mult timp în urma discuțiilor pe care le-a avut cu președintele american Donald Trump, a afirmat parlamentarul ucrainean Oleksiy Goncharenko.

„Se pare că Putin a câștigat mai mult timp. Nu s-a convenit asupra niciunui armistițiu sau a unei dezescaladări”, a precizat acesta pe Telegram.

Trump a declarat după întâlnire că el și Putin „au făcut unele progrese” în cadrul discuțiilor, dar a adăugat: „nu există niciun acord până când nu se ajunge la un acord”.