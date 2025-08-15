Fost consilier al lui Trump după summit: „Trump nu a pierdut, dar Putin a câștigat în mod clar”

După întâlnirea de aproape trei ore, președintele rus a vorbit primul presei, contrar protocolului tradițional, care prevede ca liderul gazdă să vorbească primul. În ciuda întrebărilor jurnaliștilor înghesuiți într-o sală special amenajată, președintele american s-a limitat să-i strângă mâna omologului său rus pentru a încheia conferința de presă. Nu au fost dezvăluite detalii cu privire la „acordurile” despre care cei doi lideri au spus că s-a discutat.

„Trump nu a pierdut, dar Putin a câștigat în mod clar”, a spus Bolton, adăugând că „Trump nu a obținut nimic, cu excepția unor întâlniri suplimentare”, relatează CNN.

Putin, între timp, „a făcut pași mari în restabilirea relației, ceea ce am crezut întotdeauna că era obiectivul său principal”, a spus Bolton.

„A scăpat de sancțiuni. Nu este obligat la un armistițiu. Următoarea întâlnire nu este stabilită. Președintele ucrainean Volodomir Zelenski nu a fost informat despre nimic din toate acestea înainte de conferința de presă. Aș spune că Putin a realizat cea mai mare parte a ceea ce și-a dorit. Trump a realizat foarte puțin”, a explicat Bolton.

Discuțiile l-au ajutat pe Putin să câștige „mai mult timp”, afirmă și un parlamentar ucrainean

Președintele rus Vladimir Putin pare să fi câștigat mai mult timp în urma discuțiilor pe care le-a avut cu președintele american Donald Trump, a afirmat parlamentarul ucrainean Oleksiy Goncharenko.

„Se pare că Putin a câștigat mai mult timp. Nu s-a convenit asupra niciunui armistițiu sau a unei dezescaladări”, a precizat acesta pe Telegram.

Trump a declarat după întâlnire că el și Putin „au făcut unele progrese” în cadrul discuțiilor, dar a adăugat: „nu există niciun acord până când nu se ajunge la un acord”.