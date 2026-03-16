Fost înalt diplomat: UE își pierde credibilitatea pentru că nu îi ține piept lui Trump

Un fost înalt diplomat al UE a catalogat războiul SUA împotriva Iranului drept „ilegal din punctul de vedere al dreptului internațional și a cerut respingerea acordului comercial pe care UE l-a negociat cu Washingtonul. „Ne pierdem credibilitatea [atunci când] aplicăm normele internaționale în mod selectiv”, a explicat el, referindu-se la Kaja Kallas, șefa diplomației UE, care ar trebui să fie mai „să fie mai clară în condamnarea încălcărilor dreptului internațional”, indiferent dacă sunt acestea sunt comise de Israel, Rusia sau SUA.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
16 mart. 2026, 09:11, Știri externe

Josep Borrell, care a ocupat funcția de vicepreședinte al Comisiei și de Înalt Reprezentant pentru afaceri externe în perioada 2019-2024, a declarat pentru POLITICO faptul că UE nu a reușit să tragă la răspundere SUA pentru încălcările dreptului internațional în contextul războiului din Iran. Acesta a subliniat că războiul SUA împotriva Iranului „este ilegal din punctul de vedere al dreptului internațional [și] nu este justificat de o amenințare iminentă, așa cum au susținut unii”.

Borrell a lansat critici și la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre care a spus că „a continuat să-și depășească atribuțiile” prin conducerea politicii externe, deși nu ține de competența sa.

„Ea este sistematic părtinitoare în favoarea SUA și a Israelului”, a spus Borrell pentru sursa citată.

El a continuat subliniind că Europa „suferă de pe urma consecințelor în ceea ce privește prețurile la energie, în timp ce Trump se laudă că acest lucru este benefic pentru SUA, deoarece sunt exportatori de petrol”.

Borrell: Ne pierdem credibilitatea când aplicăm normele internaționale în mod selectiv

În plus, fostul înalt diplomat a explicat că actuala șefă a diplomației UE, Kaja Kallas, ar trebui să fie mai „să fie mai clară în condamnarea încălcărilor dreptului internațional”, indiferent dacă acestea sunt comise de Rusia, Israel sau SUA.

„Ne pierdem credibilitatea [atunci când] aplicăm normele internaționale în mod selectiv”, a explicat el.

Pe de altă parte, Borrell a lăudat abordarea premierului spaniol Pedro Sanchez, cel mai vehement critic european al atacurilor lui Trump asupra Iranului.

Fostul înalt diplomat a cerut ca UE să nu continue ratificarea acordului comercial încheiat de von der Leyen și Trump vara trecută.

„Acordul a fost nedrept de la început. Ei ne-au impus tarife de 15% și noi ne reducem tarifele pentru ei”, a spus Borrell.

Comentariile lui Borrell vin în contextul în care Ursula von der Leyen și-a moderat criticile la adresa SUA și a Israelului. Aceasta a afirmat că regimul de la Teheran merită să cadă, însă a insistat să se apeleze la soluții diplomatice privind conflictul.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Ce măsuri ar trebui să ia Guvernul în privința creșterii prețurilor la carburanți?
G4Media
Produsul de lux redus în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 23.99 lei, începând de astăzi
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
„Romanian Rollover”, metoda de furt care a terorizat Europa anilor ’90, face carieră acum pe autostrăzile din SUA. Ținta: camioanele care transportă produse Apple
Libertatea
Cum să „repari” ciorba, dacă ai scăpat prea multă sare. Ingredientul „salvator” pe care orice român îl are în casă
CSID
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula din noul Cod Rutier 2026
Promotor