Fost înalt diplomat: UE își pierde credibilitatea pentru că nu îi ține piept lui Trump

Josep Borrell, care a ocupat funcția de vicepreședinte al Comisiei și de Înalt Reprezentant pentru afaceri externe în perioada 2019-2024, a declarat pentru POLITICO faptul că UE nu a reușit să tragă la răspundere SUA pentru încălcările dreptului internațional în contextul războiului din Iran. Acesta a subliniat că războiul SUA împotriva Iranului „este ilegal din punctul de vedere al dreptului internațional [și] nu este justificat de o amenințare iminentă, așa cum au susținut unii”.

Borrell a lansat critici și la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre care a spus că „a continuat să-și depășească atribuțiile” prin conducerea politicii externe, deși nu ține de competența sa.

„Ea este sistematic părtinitoare în favoarea SUA și a Israelului”, a spus Borrell pentru sursa citată.

El a continuat subliniind că Europa „suferă de pe urma consecințelor în ceea ce privește prețurile la energie, în timp ce Trump se laudă că acest lucru este benefic pentru SUA, deoarece sunt exportatori de petrol”.

Borrell: Ne pierdem credibilitatea când aplicăm normele internaționale în mod selectiv

În plus, fostul înalt diplomat a explicat că actuala șefă a diplomației UE, Kaja Kallas, ar trebui să fie mai „să fie mai clară în condamnarea încălcărilor dreptului internațional”, indiferent dacă acestea sunt comise de Rusia, Israel sau SUA.

„Ne pierdem credibilitatea [atunci când] aplicăm normele internaționale în mod selectiv”, a explicat el.

Pe de altă parte, Borrell a lăudat abordarea premierului spaniol Pedro Sanchez, cel mai vehement critic european al atacurilor lui Trump asupra Iranului.

Fostul înalt diplomat a cerut ca UE să nu continue ratificarea acordului comercial încheiat de von der Leyen și Trump vara trecută.

„Acordul a fost nedrept de la început. Ei ne-au impus tarife de 15% și noi ne reducem tarifele pentru ei”, a spus Borrell.

Comentariile lui Borrell vin în contextul în care Ursula von der Leyen și-a moderat criticile la adresa SUA și a Israelului. Aceasta a afirmat că regimul de la Teheran merită să cadă, însă a insistat să se apeleze la soluții diplomatice privind conflictul.