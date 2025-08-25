Fostul director al CIA: Putin este „obstacolul în calea păcii” din Ucraina

În cadrul unei emisiuni de la ABC News, generalul în rezervă David Petraeus a declarat că „în acest moment, nu există prea multe elemente care să ne facă să credem acest lucru (că Putin și Zelenski se vor întâlni pentru discuții – n.r.)”.

El a mai subliniat faptul că în ciuda eforturilor depuse de președintele american Donald Trump de a încheia ostilitățile în Ucraina, Vladimir Putin nu are intenția de a pune capăt uciderilor decât dacă se are în vedere, în cadrul negocierilor, cedarea unor noi teritorii Rusiei.

„… cred că ar trebui să fie clar pentru toți, și cred că este clar chiar și pentru președintele Trump, că, în ciuda tuturor eforturilor sale, pe care le aplaudăm, de a pune capăt războiului, de a opri uciderile, Vladimir Putin nu are în mod clar intenția de a face acest lucru, cu excepția cazului în care i se acordă teritoriu suplimentar, care este puternic fortificat, iar forțele ruse ar trebui să lupte ani de zile în ritmul în care o fac în prezent”, a spus fostul director al CIA.

Petraeus: Trebuie să schimbăm dinamica

În acest sens, Petraeus consideră că în prezent, „obstacolul în calea păcii” este Putin. El spune că SUA ar trebui să reconsidere restricțiile privind unele arme pe care nu le va trimite Ucrainei și să trimită mai mult ajutor pentru a pune capăt războiului, relevă sursa citată.

„Ceea ce trebuie să facem este să schimbăm această dinamică, ajutând Ucraina mult mai mult decât am făcut-o până acum. Ridicarea restricțiilor impuse, confiscarea rezervelor înghețate în valoare de 300 de miliarde de dolari și a banilor ruși din țările europene, acordarea acestora Ucrainei”, a spus generalul în rezervă.

Comentariile lui Petraeus au loc la o săptămână după ce Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni au mers la Casa Albă pentru o întâlnire cu Trump, în încercarea de a obține mai mult sprijin pentru a negocia un armistițiu între Rusia și Ucraina.