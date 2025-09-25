Fotbal: Ronaldo cere revenirea lui Neymar la echipa națională pentru Cupa Mondială din 2026

Selecționat în mod regulat de clubul său, Santos, unde a revenit în ianuarie, golgheterul all-time al Seleçao (79 de goluri în 128 de meciuri) nu a fost convocat de italianul Carlo Ancelotti pentru meciurile de calificare.

Deși predispus la accidentări, Neymar rămâne la 33 de ani „un jucător cheie pentru Seleçao ”, a asigurat Ronaldo la un eveniment promoțional din São Paulo alături de Neymar. „Nu mai avem un alt fotbalist ca Neymar și sperăm că va fi 100% pentru Cupa Mondială ”, a insistat fostul mare jucător poreclit „El Fenomeno”.

Neymar nu a mai purtat tricoul naționalei Braziliei din octombrie 2023, când a suferit o accidentare gravă la genunchi împotriva Uruguayului.

Comentând absența fostului parizian de la ultimele două meciuri de calificare de la începutul lunii septembrie, Carlo Ancelotti a subliniat că acesta „trebuie să ajungă în bună formă fizică pentru a ajuta echipa națională să dea ce e mai bun la Campionatul Mondial ”.

Brazilia s-a calificat la Cupa Mondială din America de Nord, terminând pe locul cinci în regiunea sud-americană.