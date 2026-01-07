Neymar își prelungește contractul cu echipa braziliană Santos până la finalul anului 2026

Contractul lui Neymar, care va împlini 34 de ani pe 5 februarie, urma să expire la 31 ianuarie 2026.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj video publicat de club. Atacantul și-a exprimat atașamentul față de echipa care l-a lansat în fotbalul mare.

„Santos este casa mea, aici mă simt acasă. Alături de voi vreau să împlinesc visele care mi-au mai rămas”, a transmis Neymar.

Neymar vizează revenirea la Cupa Mondială cu Brazilia

Unul dintre aceste obiective este prezența la Campionatul Mondial din 2026. Competiția este programată între 11 iunie și 19 iulie.

Totuși, revenirea în naționala Braziliei nu este garantată. Fostul jucător al FC Barcelona (2013–2017) și Paris Saint-Germain (2017–2023) nu a mai fost convocat din octombrie 2023. Asta în ciuda unui palmares impresionant: 128 de selecții și 79 de goluri, record absolut pentru selecționata „Seleção”.

Problemele medicale i-au afectat serios continuitatea în ultimii ani. Neymar a fost nevoit să se oprească frecvent din cauza accidentărilor, iar luna trecută a suferit o artroscopie la genunchi, intervenție care a decurs cu succes.

Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a subliniat în mai multe rânduri că Neymar rămâne o opțiune doar dacă va fi complet refăcut din punct de vedere fizic. Prelungirea cu Santos îi oferă însă șansa de a-și recăpăta forma și de a-și relansa candidatura pentru ultimul mare turneu al carierei sale.