FOTO: A supravieţuit atacului din 11 septembrie, dar a fost răpus de coronavirus. Bărbatul apare într-o fotografie celebră

În ziua fatidică de 11 septembrie, Cooper urma să livreze documente politice. Nu a mai ajuns, însă, la destinaţie, surprins de atacul care a îngrozit o lume întreagă. „Nu şi-a dat seama că a fost fotografiat decât după câteva săptămâni”, povesteşte pentru CNN Janet Rashes, care i-a fost parteneră de viaţă timp de 33 de ani. „Se uita în ziar şi a văzut acolo imaginile”.

„Era foarte mândru de asta”, mai spune Rashes. „Păstra o copie a imaginii în portofel şi o arăta oamenilor cu care făcea cunoştinţă.”

Scena a fost surprinsă de Suzanne Plunkett, pe atunci fotograf al Associated Press. Aceasta a declarat pentru CNN că nu l-a mai întâlnit ulterior pe Cooper, deşi a păstrat legătura cu unii dintre cei pe care i-a fotografiat în ziua respectivă.

FOTO: Bărbatul apare în partea stângă a imaginii, purtând ochelari şi o cămaşă neagră.

Stephen Cooper, the man on the far left of my famous 911 photograph has died after contracting coronavirus. Sadly, I never got the chance to meet him. My deepest condolences go out to his wife and daughter. (1/5) pic.twitter.com/c0vRFV1Xka