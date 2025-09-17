Fotojurnalist palestinian ucis într-un atac aerian israelian în Gaza

Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni a anunțat moartea fotojurnalistului Mohammed Alaa’ Al-Sawalhi, lovit mortal într-un atac aerian israelian în Gaza City, în timpul unei misiuni de documentare a operațiunilor militare israeliene.

Organizația a denunțat incidentul ca pe o „asasinare” și o continuare a agresiunii sistematice împotriva jurnaliștilor și instituțiilor media din Palestina, menită să reducă la tăcere relatările despre violențele din teritoriu.

Într-o declarație oficială, sindicatul a condamnat „încălcarea flagrantă a legilor și convențiilor internaționale care garantează protecția jurnaliștilor în zonele de conflict” și a criticat tăcerea comunității internaționale, pe care o consideră un factor ce încurajează continuarea atacurilor.