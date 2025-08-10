Franța: Incendiu la o fabrică de pastile clorurate. Localnicii, sfătuiți să se adăpostească

Prefectura departamentului a anunțat că duminică dimineață a izbucnit un incendiu într-o fabrică de produse clorurate, ceea ce a necesitat izolarea populației din împrejurimi.

O „emisie de fum” a fost observată în fabrica specializată în producția de pastile clorurate pentru întreținerea piscinelor, potrivit prefecturii, care a cerut persoanelor aflate „într-un perimetru de 825 de metri” în jurul amplasamentului să se izoleze.

„Vântul suflând dinspre nord, se poate simți mirosul de clor” în aproximativ zece localități din sudul Lédenon, a adăugat prefectura, înainte de a recomanda locuitorilor afectați să se adăpostească și să închidă ușile și ferestrele.

Incendiul este „sub control”, a transmis prefectura departamentului, care a precizat că nu s-au înregistrat victime.