Friedrich Merz, în fața unui test decisiv duminică: al doilea scrutin regional împotriva social-democraților

Cancelarul german Friedrich Merz și partidul său creștin-democrat (CDU) intră duminică într-un al doilea scrutin regional din această lună, scrie Reuters.

Merz vizează preluarea conducerii în landul Renania-Palatinat, de la social-democrații de centru-stânga (SPD), partenerii săi la nivel național.

Pentru Merz, alegerile au devenit mai complicate decât se aștepta, fiind afectat de tensiunile privind sprijinul occidental pentru Ucraina și de șocul energetic provocat de războiul din Iran.

În urma pierderii strânse în fața Verzilor în Baden-Wuerttemberg pe 8 martie, sondajele recente arată că Gordon Schnieder, candidat CDU, are un avantaj de două puncte procentuale față de actualul premier SPD, Alexander Schweitzer.

SPD a obținut în Baden-Wuerttemberg cel mai slab rezultat istoric, ceea ce face din alegerile din Renania-Palatinat o șansă de a opri scăderea sprijinului, care l-a plasat în urmă partidului de extremă dreapta AfD la nivel național.

Sondajele recente arată că Schweitzer a redus avantajul CDU, oferind SPD speranța menținerii la guvernare după rezultatul dezamăgitor din Baden-Wuerttemberg, unde partidul a obținut doar 5,5% din voturi.

SPD a condus landul Renania-Palatinat timp de 35 de ani, iar pierderea acestuia ar duce la creșterea crizei care afectează partidul după prăbușirea coaliției guvernamentale sub fostul cancelar Olaf Scholz, la Berlin, în 2024.

Friedrich Merz a declarat că înfrângerea în Baden-Wuerttemberg nu va influența funcționarea coaliției de la Berlin, iar analiștii consideră că o coaliție CDU/SPD în Renania-Palatinat rămâne o opțiune în caz de rezultat strâns.

Alegerile de duminică sunt al doilea scrutin dintr-un total de cinci planificate pentru acest an, urmate de alegeri importante în septembrie la Berlin și în landurile estice Mecklenburg-Pomerania de Vest și Saxonia-Anhalt, unde AfD speră să obțină primele sale victorii majore.