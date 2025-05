Furnizorul de apă potabilă al Londrei avertizează asupra unor viitoare restricții de utilizare a apei

Chris Weston, directorul executiv al Thames Water, compania care alimentează cu apă potabilă un sfert din locuitorii Marii Britanii, printre care și londonezii, a avertizat parlamentarii britanici că, deși este încrezător că nu există posibilitatea de a rămâne fără apă, situația va depinde de condițiile meteorologice și de cantitatea de precipitații din perioada următoare: „Sunt încrezător că nu vom rămâne fără apă, dar cred că va trebui să impunem restricții de utilizare, iar acest lucru depinde de condițiile meteorologice și de cantitatea de precipitații care vor cădea de acum până în vară.” Avertismentul vine în contextul în care debitele râurilor și nivelurile rezervoarelor din Marea Britanie sunt deja presate de vremea neobișnuit de uscată.

Agenția britanică de mediu a avertizat asupra crizei iminente de apă

Agenția britanică de mediu a cerut furnizorilor de apă să protejeze aprovizionarea cu apă, avertizând, de asemenea, asupra crizei iminente de apă. Londra s-a confruntat cu cel mai uscat început de primăvară din ultimii 69 de ani, iar prognozele meteo indică o lipsă aproape totală de precipitații în următoarele două săptămâni, scrie Bloomberg.

În plus, Thames Water se confruntă cu pierderi semnificative de apă datorate sistemului de țevi vechi și defecte. Potrivit raportului său pentru 2024, compania pierde 570 de megalitri de apă pe zi, echivalentul a aproape 230 de piscine olimpice.

Pentru a remedia această problemă și a face față provocărilor legate de secetă, Thames Water are nevoie de investiții semnificative. Furnizorul a semnat un acord pentru 4 miliarde de lire sterline cu firma americană de investiții KKR & Co. Inc., suma necesară salvării companiei de la intrarea în administrare specială, o formă de naționalizare temporară.

Aflat sub povara imensă a datoriilor și aproape în colaps financiar, furnizorul de apă al britanicilor este acum nevoit să caute soluții și pentru a-și susține activitatea, dar și pentru a preveni o criză majoră în aprovizionare cu apă.