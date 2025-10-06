Furtună de zăpadă pe Everest: Operațiune amplă de salvare a sute de alpiniști blocați în taberele turistice

O puternică furtună de zăpadă a surprins sute de excursioniști aflați în taberele turistice de pe versantul tibetan al Muntelui Everest, în timpul sărbătorii naționale de o săptămână a Chinei, au anunțat autoritățile chineze.

Potrivit televiziunii de stat CCTV care este citată de AP, aproximativ 350 de excursioniști au reușit să ajungă la un punct de întâlnire din regiunea Tingri, în timp ce alți 200 se aflau în contact cu echipele de salvare.

Alpiniștii se aflau la o altitudine de peste 4.900 de metri în momentul apariției furtunii. Un a martor a declarat că s-a grăbit să coboare înainte ca viscolul să blocheze complet potecile, iar cei rămași pe munte au relatat că zăpada a distrus corturile din tabere.

Sute de salvatori au fost mobilizați duminică pentru a curăța traseele și a coborî în siguranță persoanele blocate pe munte.