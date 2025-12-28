Prima pagină » Știri externe » Bombă americană, descoperită în centrul Belgradului. Zona a fost evacuată

O bombă americană a fost descoperită pe un șantier din centrul Belgradului. Bomba din al Doilea Război Mondial a fost luată pentru a fi dezamorsată într-un poligon militar. Populația din zona în care s-a desfășurat operațiunea a fost evacuată.
28 dec. 2025, 13:23, Social

O bombă de 470 kg datând din cel de-al Doilea Război Mondial a fost descoperită duminică pe un șantier din centrul Belgradului, potrivit Le Figaro. Anunțul a fost făcut de polițiști.

Înainte de operațiune, șantierul, situat în apropierea unei zone rezidențiale și a unui centru comercial, a fost atent verificat „pentru a asigura siguranța misiunii”, au transmis polițiștii.

De asemenea, locuitorilor li s-a cerut să își mute vehiculele și să își părăsească locuințele aflate în apropierea șantierului. Bomba a fost transportată într-un poligon militar aflat la 180 km de Belgrad. Aceasta va fi distrusă în zilele următoare.

Bomba AN-M44 de fabricație americană a fost utilizată în raidurile aeriene aliate împotriva pozițiilor germane în timpul eliberării Belgradului de sub ocupația nazistă în 1944.

În ultimii ani, în Serbia au fost descoperite mai multe bombe neexplodate din conflicte trecute. Toate au fost dezamorsate fără incidente.

