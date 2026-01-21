Furtuna Harry provoacă inundații și pagube în Mediterană, afectând Malta, Italia, Franța și Spania

Furtuna Harry a traversat în această săptămână mai multe zone ale Mediteranei, provocând inundații, valuri puternice și perturbări majore în numeroase regiuni de coastă, potrivit EuroNews.

Vânturile puternice, ploile abundente și valurile înalte au afectat insule și țărmuri, determinând închideri și intervenții de urgență în mai multe țări.

Malta și sudul Italiei, lovite de vânturi puternice și valuri puternice

În Malta, locuitorii s-au trezit marți dimineață cu copaci doborâți, clădiri avariate și străzi inundate, după o noapte de vreme severă.

Localități de coastă precum Marsascala, Sliema și Birżebbuġa s-au numărat printre cele mai afectate, pe fondul vânturilor puternice și al mării agitate care au lovit zonele de pe litoral.

Furtuna a afectat și insula italiană Lipari, situată la nord de Sicilia.

Valuri uriașe s-au izbit de faleză, provocând inundații și suspendarea curselor cu ambarcațiuni.

Presa italiană a relatat rafale de vânt ce au depășit 120 de kilometri pe oră în zonele de coastă expuse, amplificând perturbările de trafic și riscurile pentru siguranță.

Ploi torențiale și inundații în Corsica

Mai la nord, Corsica a fost lovită de ploi intense pe măsură ce furtuna Harry a traversat regiunea.

În unele zone ale insulei s-au înregistrat peste 200 de litri de precipitații pe metru pătrat într-o singură zi, provocând ieșirea râurilor din matcă.

Apele au inundat drumuri și zone joase, provocând pagube infrastructurii și proprietăților.

Mări agitate și străzi inundate în Catalonia

În nord-estul Spaniei, regiunea Catalonia s-a confruntat cu impactul final al furtunii.

Valuri de până la șase metri au lovit plajele, iar ploile abundente au inundat străzile din Girona.

Condițiile au marcat punctul culminant al unei săptămâni de vreme instabilă și turbulentă în bazinul mediteranean.

Un episod meteo de amploare în Mediterană

Furtuna Harry a pus la încercare regiunile de coastă și insulele din Mediterană, confruntate cu vânturi puternice, ploi abundente și valuri înalte.

Pe măsură ce vremea s-a stabilizat treptat, autoritățile din zonele afectate au continuat evaluarea pagubelor și intervențiile pentru restabilirea transportului și a serviciilor esențiale.