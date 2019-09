Generalul israelian Itai Brun, invitat la Conferinţa Monitorului Apărării şi Securităţii programată pe 3 octombrie: "Criză conceptuală" în analizarea informaţiilor în materie de securitate

Analizarea informaţiilor în materie de securitate se confruntă cu o "criză conceptuală" în contextul schimbărilor de percepţie din perioada post-adevăr, astfel că este necesară "practica responsabilă", afirmă generalul israelian Itai Brun, unul dintre participanţii la Conferinţa MAS din 3 octombrie.

"În ultimii ani, analizarea datelor serviciilor de informaţii în Orientul Mijlociu s-a confruntat cu o serie de provocări asociate schimbărilor rapide şi complexe de pe teren, care, în opiniile multora, pot fi catalogate ca fiind fără precedent. Schimbarea mediului a fost influenţată de mai mulţi factori în mod simultan: evoluţiile fundamentale de pe plan internaţional; modificarea sistemului regional, cele mai multe fiind rezultate ale revoltelor produse în Orientul Mijlociu începând din anul 2011; modificarea tehnologiei militare în ultimele decenii şi Revoluţia Informaţională, care defineşte era noastră din multe puncte de vedere, subminând structurile şi limitele organizaţionale şi conceptuale. Aceste schimbări au creat un mediu strategic şi operaţional caracterizat în principal prin incertitudine, instabilitate şi volatilitate", afirmă generalul de brigadă (r.) israelian Itai Brun în cartea "Analiza informaţiilor - Înţelegerea realităţii în era unor schimbări dramatice" ("Intelligence Analysis - Understanding Reality in an Era of Dramatic Changes").

CITEŞTE CONTINUAREA ARTICOLULUI ÎN MONITORUL APĂRĂRII ŞI SECURITĂŢII

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.