George Friedman: Hamas a atacat pentru că în Orientul Mijlociu se consolida un bloc. Egiptenii şi saudiţii începeau să colaboreze cu Israelul

„Trebuie să ţinem cont de faptul că Hamas credea că războiul (n.r. cu Israelul) nu se încheiase. Hamas este o organizaţie specială. De data asta, a atacat pentru că în Orientul Mijlociu se consolida un bloc. Egiptenii, saudiţii şi alţii colaborau cu Israelul. Hamas credea că asta este teribil. Trebuia să atace blocul. A crezut că atacând Israelul, într-o manieră brutală, va distruge blocul. A văzut că se intensifica acea colaborare şi au vrut să o oprească”, a declarat George Friedman, întrebat de ce crede că a atacat Hamasul Israelul.

Întrebat dacă Iranul ar putea fi implicat în atacul Hamasului, Friedman a declarat că nu ştie „sigur dacă Iranul a fost implicat, însă sigur i-a ajutat cineva (n.r. pe membrii Hamas). Rachetele pe care le au avut, antrenamentul... au venit de la cineva, nu s-au învăţat în spatele casei”.

„Dacă nu a fost Iranul, a fost altcineva”, a mai spus analistul.

Atacul din data de 7 octombrie a părut că i-a luat prin surprindere pe israelieni, în special pe cei din armată şi din structurile de informaţii. Despre acest lucru, Friedman a declarat: „Când lucrezi în informaţii, vin constant date noi. Datele se transformă în ceea ce eu numesc „concept”. În 1973, exista conceptul că arabii nu vor ataca decât în anumite condiţii. Aşa s-a crezut şi acum: că nu există îndeajuns de multă forţă (n.r. a Hamas) astfel încât să intre în luptă cu armata israeliană. Când esti în domeniul informaţiilor şi primeşti informaţii contradictorii, în HUMINT, există tendinţa (...) să începi să ignori anumite aspecte, precum faptul că ai putea să greşeşti. În acelaşi timp, am văzut o mobilizare de trupe în Iordania, care se deplasau spre graniţă; aeronavele israeliene le monitorizau, existau sateliţi care le monitorizau. Israelul este o putere militară, o putere nucleară. Cred că ceea ce s-a întâmplat este că au fost convinşi că nu se va întâmpla nimic şi tot cereau mai multe şi mai multe informaţii până când a fost prea târziu. Nu este o problemă doar a israelienilor, ci se întâmplă peste tot în informaţii: cum faci să abandonezi lucrurile de bază pe care le credeai adevărate, pe care ţi-ai clădit cariera, şi să spui „am greşit”. Asta s-a întâmplat şi în 1973, în ceea ce tu (n.r. prezentator podcast) numeşti „greşeală”. Conceptul spunea că nu va exista un atac şi, deşi Mossad aducea rapoarte că arabii se pregătesc de ceva, prim-ministrul nu a putut să ia în considerare acele lucruri”.

Întrebat ce ar putea face Israelul în continuare, pentru rezolvarea conflictului, acesta a spus: „Israelul are ostatici în Gaza. Dacă atacă Gaza şi asta duce la omorârea ostaticilor acest lucru se transformă într-o politică proastă pe plan intern (n.r. în Israel). Cred că Hamas profită de acest lucru şi pune israelienii în poziţia în care chiar apără trupele Hamas. Sunt multe planuri pe care le au forţele speciale israeliene: toate includ ameninţări serioase, care trebuie executate perfect. Cred că israelienii vorbesc cu ţările arabe, care au o oarecare influenţă asupra Hamas şi cărora le cer să rezolve treaba asta”.

„Retorica israelienilor trebuie să fie puternică, pentru că se adresează israelienilor. Israelienii de pretutindeni îşi îndreaptă atenţia acum spre guvernul lor, care trebuie să fie curajos, decisiv. Suntem în situaţia în care Hamas nu poate fi atacat uşor în Gaza, dar Hamas nici nu poate face mai mult decât a făcut deja. Cred că Israelul, dacă nu atacă direct şi dacă nu primeşte ajutor de la arabi, va începe să atace masiv lumea arabă, inclusiv guverne despre care crede că au avut legătură cu Hamas. (...) Israelul este pus în poziţia în care are mulţi ostatici israelieni în Gaza şi nu are parte de cooperare din partea Hamas aşa că va desfăşura o operaţiune militară masivă ca pedeapsă, pentru că nu are nicio altă opţiune”, a continuat analistul.

În final, Friedman declară că sigur „unele guverne arabe ştiau că Hamas plănuieşte atacul” şi se întreabă, retoric, de ce aceste guverne nu i-a oprit pe membrii organizaţiei din Gaza.