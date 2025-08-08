Ministerul georgian al Afacerilor Externe a emis vineri un apel către Federația Rusă, solicitându-i să respecte integritatea teritorială a Georgiei și să anuleze decizia ilegală prin care recunoaște „așa-numita independență a regiunilor ocupate”. Abhazia și Tskhinvali (Ossetia de Sud).

„După 17 ani, Rusia încă refuză să pună în aplicare Acordul de încetare a focului și să-și retragă forțele de ocupație de pe teritoriul Georgiei. Continuă să ia măsuri menite să integreze regiunile Georgiei în sistemele sale politice, economice, militare și sociale, încălcând normele internaționale. Numeroasele acțiuni ilegale desfășurate recent în acest scop sunt deosebit de îngrijorătoare”, se arată în declarația oficială, citată de televiziunea publica georgiană.

Georgia denunță încălcări ale drepturilor de către Rusia

Oficialii din Georgia critică și blocarea accesului organizațiilor umanitare și de monitorizare a drepturilor omului în zonele ocupate, precum și împiedicarea întoarcerii în siguranță a persoanelor strămutate intern și a refugiaților: „Prin aceste acțiuni, Rusia încalcă normele fundamentale ale dreptului internațional, confirmate de decizii ale Curții Penale Internaționale și ale Curții Europene a Drepturilor Omului”.

2008: agresiunea militară și ocupația rusă

Conflictul din august 2008 dintre Georgia și Rusia a fost declanșat de acțiunile separatiștilor susținuți de Moscova, iar intervenția militară masivă a Rusiei pe teritoriul Georgiei a escaladat rapid războiul. În doar cinci zile, agresiunea rusă a provocat pierderi umane semnificative, strămutări în masă și distrugeri majore.

Deși Uniunea Europeană a mediat un acord de încetare a focului, Rusia a încălcat suveranitatea Georgiei recunoscând ilegal independența Abhaziei și Osetiei de Sud și menținând trupe în aceste regiuni, continuând să afecteze astfel stabilitatea și securitatea întregii zone

Georgia încă speră în soluții pașnice

Oficialii georgieni au menționat că vor continua să caute o soluție pașnică a conflictului, prin negocieri și legi, sprijinind împăcarea comunităților despărțite de linia de ocupație. Țara participă activ la discuțiile de la Geneva pentru aplicarea acordului de încetare a focului și pentru a rezolva problemele legate de întoarcerea persoanelor strămutate, care includ riscuri de securitate, restricții de acces, deteriorarea infrastructurii și dificultăți administrative impuse de autoritățile ocupante.