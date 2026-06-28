Germania înregistrează cea mai caldă noapte din istorie, pe fondul unui val de caniculă extremă / Sunt așteptate temperaturi de până la 42 de grade și furtuni violente

Germania a înregistrat un nou record al celei mai ridicate temperaturi minime nocturne de la începutul măsurătorilor meteorologice, în contextul valului de căldură care afectează o mare parte a Europei, relatează welt.de.

În localitatea Kubschütz, din landul Saxonia, temperatura nu a coborât în noaptea de sâmbătă spre duminică sub 29,4 grade Celsius, a anunțat Serviciul Meteorologic German (DWD).

Cea mai caldă noapte din istorie

Potrivit meteorologilor, acesta este cel mai ridicat nivel al temperaturii minime nocturne înregistrat vreodată în Germania.

Recordul anterior data din august 2003, când la Weinbiet, în landul Renania-Palatinat, au fost măsurate 27,2 grade Celsius pe timpul nopții.

Valul de căldură este departe de a se încheia.

Pentru duminică, DWD prognozează temperaturi maxime de până la 42 de grade Celsius în regiunea Lausitz, din estul țării, în timp ce în estul și sud-estul Germaniei sunt așteptate valori cuprinse între 39 și 41 de grade.

Fenomene meteo severe

În restul teritoriului, maximele vor varia între 32 și 38 de grade, cu excepția zonelor de coastă, unde temperaturile vor fi mai scăzute.

Meteorologii avertizează însă că temperaturile extreme vor fi însoțite de fenomene meteo severe. Sunt prognozate furtuni puternice, ploi torențiale, rafale violente de vânt și grindină de mari dimensiuni.

În unele regiuni, cantitățile de precipitații ar putea ajunge la 50 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt de timp.

Canicula produce deja perturbări importante în transportul public

La Leipzig, circulația tramvaielor a fost suspendată până luni dimineață din cauza deformării șinelor și macazurilor provocate de temperaturile ridicate.

O situație similară a fost înregistrată și la Nürnberg, unde autoritățile locale au întrerupt traficul tramvaielor după ce asfaltul s-a înmuiat în mai multe zone, fiind introduse autobuze de înlocuire.

Sâmbătă seară, aproximativ 600 de pasageri ai unui tren EuroCity care circula pe ruta Hamburg – Praga au fost evacuați în localitatea Karstädt, din landul Brandenburg, după ce o furtună a avariat linia de alimentare cu energie electrică.

Trenul a rămas blocat în câmp, iar în urma întreruperii alimentării s-a oprit și instalația de aer condiționat. Potrivit autorităților locale, în vagoane s-au înregistrat temperaturi de până la 50 de grade Celsius. Printre pasageri s-au aflat femei însărcinate și persoane vârstnice.

Echipele de intervenție au amenajat un adăpost de urgență, iar călătoria a fost reluată duminică dimineață cu două trenuri de mare viteză.

Valul de căldură afectează și alte state europene

În Franța, autoritățile sanitare au anunțat că, începând de miercuri, au fost înregistrate aproximativ 1.000 de decese suplimentare față de media perioadei precedente.

Potrivit agenției Santé publique France, majoritatea victimelor sunt persoane cu vârsta de peste 65 de ani, iar cea mai mare creștere a mortalității a fost observată în cazul persoanelor care au murit la domiciliu.

Autoritățile avertizează că bilanțul este provizoriu și ar putea crește în zilele următoare.