Germania menţine poziţia privind recunoaşterea statului palestinian doar la finalul unui proces de negociere

Oficialul german a subliniat că doar o soluţie negociată poate asigura pacea, securitatea şi demnitatea atât pentru israelieni, cât şi pentru palestinieni.

„O soluţie cu două state negociată este calea care le poate permite israelienilor şi palestinienilor să trăiască în pace, securitate şi demnitate. Pentru Germania, recunoaşterea unui stat palestinian se situează la finalul procesului. Dar un proces trebuie să înceapă de acum”, a precizat Wadephul.

Decizia Berlinului vine în contextul în care, după aproape doi ani de război în Fâşia Gaza, mai multe state occidentale şi-au schimbat poziţia. Londra, Ottawa şi Canberra au recunoscut duminică statul Palestina, iar Franţa, Belgia şi alte ţări europene ar urma să facă acelaşi pas la New York. Astfel, Marea Britanie şi Canada au devenit primele ţări din G7 care recunosc oficial Palestina.

Potrivit unei numărători realizate de AFP, cel puţin 145 dintre cele 193 de state membre ONU au recunoscut până acum statul palestinian. Însă marile puteri precum Statele Unite şi Israel continuă să se opună acestei recunoaşteri. Până la izbucnirea conflictului actual, doar Suedia recunoscuse Palestina în Europa Occidentală, începând cu anul 2014. În 2024, Norvegia, Spania, Irlanda şi Slovenia au adoptat aceeaşi decizie.

Conflictul din Gaza, declanşat pe 7 octombrie 2023 după atacul fără precedent al Hamas şi al Jihadului Islamic în sudul Israelului, a schimbat însă radical contextul geopolitic. Atacul a provocat 1.219 morţi şi 251 de persoane au fost luate ostatice. Riposta Israelului a dus la peste 65.000 de morţi în Fâşia Gaza, conform autorităţilor sanitare palestiniene.