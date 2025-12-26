Sean „Diddy” Combs a depus apel solicitând eliberarea sa imediată din închisoare

Sean „Diddy” Combs a depus un apel la o instanță superioară, prin care solicită eliberarea sa imediată din închisoare și anularea condamnării pentru două infracțiuni legate de prostituție.

Printr-o cerere de apel accelerat, avocatul artistului a susținut că verdictul a fost greșit și că faptele pentru care artistul a primit pedeapsa nu au avut caracter penal, scrie BBC.

Echipa de apărare a afirmat că procesul și sentința în privința lui Diddy au încălcat principiile legale.

Avocata Alexandra Shapiro a descris pedeapsa de 50 de luni de detenție ca fiind „ilegală, neconstituțională și o perversiune a justiției”. Ea a cerut Curții de Apel fie anularea completă a condamnării, fie o nouă sentință, în cazul în care instanța nu acceptă anularea totală.

Această solicitare reprezintă cea mai recentă acțiune a apărării, care încearcă reducerea pedepsei sau desființarea verdictului.

Avocații lui Diddy au anunțat anterior că vor contesta și condamnarea, dar și sentința. Procurorii federali au susținut în instanță că artistul a folosit influența, resursele financiare și amenințările pentru a forța femei să participe la relații sexuale nedorite.

În timpul procesului desfășurat în primăvara acestui an, jurații au ascultat mărturiile a două foste partenere ale lui Diddy, adică Cassie Ventura și o femeie care a depus mărturie sub numele „Jane Doe”.

Acestea au declarat că artistul le-a supus abuzurilor și le-a obligat să participe la așa-numitele „aventuri” cu escorte masculine.

Juriul l-a achitat pe Diddy de cele mai grave acuzații, conspirație pentru extorcare și trafic sexual. Totuși, instanța l-a condamnat pentru două capete de acuzare de transport în scopul prostituției.

În luna septembrie, după pronunțarea verdictului, artistul i-a cerut judecătorului Arun Subramanian să dispună achitarea sa sau organizarea unui nou proces.

El a contestat modul în care Legea Mann, o lege federală anti-prostituție, a fost aplicată în acest caz. Cererea nu a fost, totuși, acceptată.

Înainte de stabilirea pedepsei, avocații artistului au cerut o sentință scurtă, care ar fi dus practic la eliberarea imediată. Procurorii au solicitat însă o pedeapsă de cel puțin 11 ani de închisoare.

Judecătorul districtual Arun Subramanian a decis în final o pedeapsă de peste patru ani.

Acesta a declarat că a ținut cont de activitatea caritabilă a lui P. Diddy și de mărturiile familiei și prietenilor, dar a subliniat că „o istorie a faptelor bune nu îți poate șterge cazierul”.

Înainte de pronunțarea pedepsei, Diddy și-a cerut scuze față de Cassie Ventura și „Jane Doe”.

„Acțiunile mele au fost dezgustătoare, rușinoase și bolnave. M-am pierdut în exces, m-am pierdut în ego-ul meu.”, a spus acesta.